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Побиття ветерана у Смілі: нападнику оголосили підозру

Фото: нападнику на військового у Смілі оголосили підозру (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Кримінальному авторитету, який побив колишнього військового у місті Сміла Черкаської області, повідомили про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Смілянської окружної прокуратури Черкаської області повідомлено про підозру місцевому жителю, який побив військовослужбовця. Йому інкриміновано вимагання та хуліганство (ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 296 КК України)", - йдеться в повідомленні.

В Офісі генпрокурора зазначили, що оскільки підозрюваний переховується від органів слідства, його оголошено в розшук.

Прокурори направили до суду клопотання про затримання підозрюваного і доставлення до суду з метою обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Що відомо про побиття ветерана у Смілі

Нагадаємо, у місті Сміла Черкаської області кримінальний авторитет побив колишнього військового. У соцмережах опублікували відео інциденту та ідентифікували нападника та постраждалого.

Напередодні бійки в одному з автомобілів їхали батьки колишнього військовослужбовця, а в іншому - жителі Сміли. Причиною конфлікту стало те, що один із водіїв створив аварійну ситуацію. Під час цього конфлікту було нанесено тілесні ушкодження військовослужбовцю.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

Детальніше про інцидент - у матеріалі РБК-Україна.

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