Побиття ветерана у Смілі: нападнику оголосили підозру

"За процесуального керівництва Смілянської окружної прокуратури Черкаської області повідомлено про підозру місцевому жителю, який побив військовослужбовця. Йому інкриміновано вимагання та хуліганство (ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 296 КК України)", - йдеться в повідомленні.

В Офісі генпрокурора зазначили, що оскільки підозрюваний переховується від органів слідства, його оголошено в розшук.

Прокурори направили до суду клопотання про затримання підозрюваного і доставлення до суду з метою обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.