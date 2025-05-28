Побиття ветерана в Львівській області: поліція встановила чотирьох нападників

Побиття ветерана війни

Нагадаємо, що 22 травня до поліції надійшло повідомлення про те, що напередодні у місті Новий Розділ Львівської області невідомі спричинили тілесні ушкодження військовослужбовцю Стрийського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Після побиття чоловік був доставлений до лікарні.



РБК-Україна в окремому матеріалі детально розповіло, що відомо про побиття військовослужбовця у Львівській області.

Раніше ми писали, як перевірка документів у Львові обернулась нападом на військового та правоохоронця.

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