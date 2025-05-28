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Побиття ветерана в Львівській області: поліція встановила чотирьох нападників

Фото: в Львівській області побили ветерана війни (facebook.com_lvivobltck)
Автор: Каріна Левицька

Поліція викрила чотирьох мешканців Нового Роздолу, які, за даними слідства, жорстоко побили військовослужбовця ТЦК. Двоє з них уже отримали підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління Національної поліції у Львівській області.

"Поліцейські встановили зловмисників, які побили військовослужбовця на Львівщині. За скоєне підозрюваним загрожує покарання - до чотирьох років позбавлення волі", - повідомили правоохоронці.

Співробітники поліції встановили особи чотирьох нападників - ними виявились мешканці Нового Роздолу віком від 29 до 39 років. 

Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Стрийської окружної прокуратури, вже повідомили двом зловмисникам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.296 (Хуліганство, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України.

"Санкція статті передбачає покарання - обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років", - наголосили в поліції.

Побиття ветерана війни

Нагадаємо, що 22 травня до поліції надійшло повідомлення про те, що напередодні у місті Новий Розділ Львівської області невідомі спричинили тілесні ушкодження військовослужбовцю Стрийського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Після побиття чоловік був доставлений до лікарні.

РБК-Україна в окремому матеріалі детально розповіло, що відомо про побиття військовослужбовця у Львівській області.

Раніше ми писали, як перевірка документів у Львові обернулась нападом на військового та правоохоронця.

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