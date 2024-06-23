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Побиття ветерана у Києві: підлітку повідомили про підозру

Фото: повідомлено про підозру підлітку, який напав на ветерана війни у ​​Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Підлітку, який напав на ветерана у Києві, оголосили про підозру. Він виявився студентом військового коледжу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міськпрокуратуру.

Так, за процесуального керівництва ювенальних прокурорів Дарницької окружної прокуратури 17-річному киянину повідомлено про підозру у вчиненні хуліганства, тобто грубого порушення громадського порядку, що супроводжується особливою зухвалістю (ч.1 ст. 296 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційним наглядом на строк до п’яти років, або обмеженням волі на той самий строк.

Обставини справи

Досудовим розслідуванням встановлено, що ввечері 21 червня близько опівночі хлопець вчинив хуліганство щодо колишнього військовослужбовця, який повертався додому з прогулянки з собакою. 

На вулиці Тростянецькій до чоловіка підійшов підозрюваний разом з двома друзями, провокуючи конфлікт. Згодом хлопець завдав потерпілому близько 10 ударів по обличчю, після чого чоловік впав.
  
Як з'ясувалось, 17-річний киянин є студентом коледжу з посиленою військовою та фізичної підготовкою.

Що було до цього

Як повідомлялось, у Києві підліток побив ветерана війни. Кривдник "пред'явив" чоловіку претенції через його зачіску, поліція вже відкрила справу.

Побитим виявився ветеран бойових дій, колишній військовослужбовець 32 ОМБр.

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