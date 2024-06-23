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Побиття ветерана у Києві: підлітку повідомили про підозру

Київ, Неділя 23 червня 2024 10:25
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Побиття ветерана у Києві: підлітку повідомили про підозру Фото: повідомлено про підозру підлітку, який напав на ветерана війни у ​​Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Підлітку, який напав на ветерана у Києві, оголосили про підозру. Він виявився студентом військового коледжу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міськпрокуратуру.

Так, за процесуального керівництва ювенальних прокурорів Дарницької окружної прокуратури 17-річному киянину повідомлено про підозру у вчиненні хуліганства, тобто грубого порушення громадського порядку, що супроводжується особливою зухвалістю (ч.1 ст. 296 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційним наглядом на строк до п’яти років, або обмеженням волі на той самий строк.

Побиття ветерана у Києві: підлітку повідомили про підозру

Обставини справи

Досудовим розслідуванням встановлено, що ввечері 21 червня близько опівночі хлопець вчинив хуліганство щодо колишнього військовослужбовця, який повертався додому з прогулянки з собакою.

На вулиці Тростянецькій до чоловіка підійшов підозрюваний разом з двома друзями, провокуючи конфлікт. Згодом хлопець завдав потерпілому близько 10 ударів по обличчю, після чого чоловік впав.

Як з'ясувалось, 17-річний киянин є студентом коледжу з посиленою військовою та фізичної підготовкою.

Що було до цього

Як повідомлялось, у Києві підліток побив ветерана війни. Кривдник "пред'явив" чоловіку претенції через його зачіску, поліція вже відкрила справу.

Побитим виявився ветеран бойових дій, колишній військовослужбовець 32 ОМБр.

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