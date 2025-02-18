"Побиття ТЦК" під час шкільного виступу в Києві: директор розповіла подробиці
Директор київської школи №309 Ольга Тимошенко прокоментувала ситуацію зі скандальним виступом учнів, в межах якого відбулось буцімто "побиття" працівника ТЦК та СП. Вона зауважила, що педагог-організатор вже написала заяву на звільнення.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова жінки в ефірі загальноукраїнського інформаційного телемарафону "Єдині новини" на каналі "КИЇВ24".
Про що саме розповіла директор київської школи
За словами директора освітнього закладу, після розповсюдження у мережі відео з виступом учнів, міністр освіти й науки України Оксен Лісовий дзвонив їй особисто.
"Пан міністр телефонував мені особисто. Розпитав, у чому справа, як відбувались події. Я йому пояснила, що це була імпровізована сценка, про яку ніхто з адміністрації не знав. Так діти вирішили завершити танець на одному зі своїх виступів", - розповіла Тимошенко.
Урядовець повідомив, що за фактом події необхідно провести службове розслідування.
"І воно проведене вже. І вжиті заходи. Педагог-організатор написала заяву на звільнення, оскільки вона була організатором цього свята", - поділилась директор школи.
Водночас вона зауважила, що це - "дуже прикро".
"Тому що пані Наталя сама з військової сім'ї. Із сім'ї полковника. Працювала 10 років у "Кадетському корпусі". В Сумах, коли почалось повномасштабне вторгнення, вона рятувала кадетів. І ось так прикро сталось у школі", - поділилась очільниця закладу освіти.
Тимошенко розповіла, що педагог-організатор "проводила всі репетиції".
"Вона проводила, власне кажучи, це свято. І вона каже, що не знала про це. А я думаю, що вона все-таки знала... Я думаю, що якоюсь мірою... Можливо не все. Можливо не бачила, що вони готують саме цю кінцівку. Як вона каже - у них було три варіанти кінцівки", - розповіла директор.
Вона додала, що мала також розмову з учнями - учасниками виступу.
"Вони кажуть: "Ну, от, це був танець закоханих. А потім це символізувало закінчення війни. І перемогу". Ну, так вони мені пояснили своє бачення", - розповіла Тимошенко.
Попри це вона зазначила, що "однозначно ніхто не знімає провину ні з кого".
"Ні з педагога-організатора, ні з заступника директора. Я не знімаю з себе так само провини. Я - так само відповідаю за все, що відбувається у школі. І хочу скористатись нагодою, щоб перепросити... абсолютно всіх людей за цю ситуацію. Жахливу ситуацію. Жахливий випадок", - наголосила очільниця школи.
Вона додала, війна торкнулась багатьох людей зі школи.
"Багато вчителів на війні. Багато чоловіків наших вчителів на війні. Багато загиблих у наших сім'ях. І це - неприпустимо... Я не знаю, як так сталося. Але сталося. Провину на дітей як тепер покладати? Так вони це бачили. Так вони це зобразили. Це вже сталось", - поділилась жінка.
Тимошенко повідомила також, що на скандальному виступі присутньою не була.
"Свято проводилось кілька разів - одна й та сама програма. Я була на першому святі... Передивилась весь концерт. Нічого подібного, ніякої сценки не було... А коли було це свято (для 5-7 класів), я проводила свій урок. Я спокійна була, що я все переглянула, там все спокійно. І пішла на урок", - пояснила директор.
Тимошенко розповіла також, що в п'ятницю, 14 лютого (вже після скандального виступу учнів), до неї заходила її заступник, і казала, що "діти хочуть зобразити сценку з ТЦК".
"Я сказала: "Боже збав. Що ви придумали? Навіть і не думайте про це". Ну і все. Я не знала, що ця сценка вже відбулась... Я заборонила. На наступному святі вже цієї сценки вже не було... Я про це знала, що вони хотіли, але не показали, бо я заборонила. А в понеділок я прийшла вже на роботу і побачила, що тут вже мені шлють відео і листи", - пригадала директор.
Насамкінець вона додала, що з учнями вже спілкувались представники правоохоронних органів.
За словами директора, діти стверджують, нібито про таку кінцівку виступу педагог-організатор не знала, оскільки це була їхня власна ініціатива.
"Епізод не вичерпано. Ще будуть результати службового розслідування Управління освіти. Ще буде розмова у Департаменті освіти. Я не знаю, скільки ще розмов може бути і де вони можуть бути. З дітьми сьогодні зустрічається представник ТЦК. Прийде до нас на зустріч, щоб відбулася ця розмова... Далі, звичайно, буде ще багато заходів вжито, і багато розмов із дітьми, і багато пояснень", - підсумувала Тимошенко.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Києві на шкільному святі учні-старшокласники під сміх та оплески показали сценку із нібито "побиттям" працівника ТЦК. Подія трапилась у школі І-ІІІ ступенів №309 Дарницького району столиці в межах концерту до Дня святого Валентина 14 лютого.
Відповідне відео опублікував у своєму Facebook речник командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев.
У Дарницькій районній державній адміністрації міста Києва повідомили, що з метою розслідування й оцінки цього факту було створено спеціальну комісію. Тим часом дехто з цивільних і військових українців закликав Міністерство освіти й науки України покарати педагогів, які організовували захід.
Дещо згодом міністр освіти та науки Оксен Лісовий повідомив, що вже зателефонував директору школи з вимогою провести внутрішнє розслідування та зібрати пояснення від усіх, хто долучився до такого виступу.
Він додав, що подібні випадки є ганебними й неприпустимими на третьому році повномасштабного вторгнення РФ і 11-му році війни. Посадовець зауважив, що "має бути проведено ретельне службове розслідування, а щодо всіх причетних - ухвалені відповідні рішення".
Національна поліція Києва повідомила, що інформацію про виставу було виявлено в соціальних мережах. Ювенальна превенція вже почала розбиратися із ситуацією, спілкуючись з адміністрацією школи та учасниками вистави.
Керівництво закладу освіти підтвердило, що сценка була частиною святкового концерту, підготовленого старшокласниками, проте зауважило, що не знало про включення епізоду з "побиттям" у сценарій.
Водночас представники школи підкреслили, що учні поділяють патріотичні погляди, а деякі з них - навіть планують вступати до військових навчальних закладів.
Тим часом Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь висловив обурення ситуацією й закликав правоохоронні органи, Уповноваженого Верховної Ради з прав людини та освітнього омбудсмена відреагувати на цей випадок.