"Побиття ТЦК" під час шкільного виступу в Києві: директор розповіла подробиці

Директор київської школи №309 Ольга Тимошенко прокоментувала ситуацію зі скандальним виступом учнів, в межах якого відбулось буцімто "побиття" працівника ТЦК та СП. Вона зауважила, що педагог-організатор вже написала заяву на звільнення.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова жінки в ефірі загальноукраїнського інформаційного телемарафону "Єдині новини" на каналі "КИЇВ24".

Про що саме розповіла директор київської школи

За словами директора освітнього закладу, після розповсюдження у мережі відео з виступом учнів, міністр освіти й науки України Оксен Лісовий дзвонив їй особисто.

"Пан міністр телефонував мені особисто. Розпитав, у чому справа, як відбувались події. Я йому пояснила, що це була імпровізована сценка, про яку ніхто з адміністрації не знав. Так діти вирішили завершити танець на одному зі своїх виступів", - розповіла Тимошенко.

Урядовець повідомив, що за фактом події необхідно провести службове розслідування.

"І воно проведене вже. І вжиті заходи. Педагог-організатор написала заяву на звільнення, оскільки вона була організатором цього свята", - поділилась директор школи.

Водночас вона зауважила, що це - "дуже прикро".

"Тому що пані Наталя сама з військової сім'ї. Із сім'ї полковника. Працювала 10 років у "Кадетському корпусі". В Сумах, коли почалось повномасштабне вторгнення, вона рятувала кадетів. І ось так прикро сталось у школі", - поділилась очільниця закладу освіти.

Тимошенко розповіла, що педагог-організатор "проводила всі репетиції".

"Вона проводила, власне кажучи, це свято. І вона каже, що не знала про це. А я думаю, що вона все-таки знала... Я думаю, що якоюсь мірою... Можливо не все. Можливо не бачила, що вони готують саме цю кінцівку. Як вона каже - у них було три варіанти кінцівки", - розповіла директор.

Вона додала, що мала також розмову з учнями - учасниками виступу.

"Вони кажуть: "Ну, от, це був танець закоханих. А потім це символізувало закінчення війни. І перемогу". Ну, так вони мені пояснили своє бачення", - розповіла Тимошенко.

Попри це вона зазначила, що "однозначно ніхто не знімає провину ні з кого".

"Ні з педагога-організатора, ні з заступника директора. Я не знімаю з себе так само провини. Я - так само відповідаю за все, що відбувається у школі. І хочу скористатись нагодою, щоб перепросити... абсолютно всіх людей за цю ситуацію. Жахливу ситуацію. Жахливий випадок", - наголосила очільниця школи.

Вона додала, війна торкнулась багатьох людей зі школи.

"Багато вчителів на війні. Багато чоловіків наших вчителів на війні. Багато загиблих у наших сім'ях. І це - неприпустимо... Я не знаю, як так сталося. Але сталося. Провину на дітей як тепер покладати? Так вони це бачили. Так вони це зобразили. Це вже сталось", - поділилась жінка.

Тимошенко повідомила також, що на скандальному виступі присутньою не була.

"Свято проводилось кілька разів - одна й та сама програма. Я була на першому святі... Передивилась весь концерт. Нічого подібного, ніякої сценки не було... А коли було це свято (для 5-7 класів), я проводила свій урок. Я спокійна була, що я все переглянула, там все спокійно. І пішла на урок", - пояснила директор.

Тимошенко розповіла також, що в п'ятницю, 14 лютого (вже після скандального виступу учнів), до неї заходила її заступник, і казала, що "діти хочуть зобразити сценку з ТЦК".

"Я сказала: "Боже збав. Що ви придумали? Навіть і не думайте про це". Ну і все. Я не знала, що ця сценка вже відбулась... Я заборонила. На наступному святі вже цієї сценки вже не було... Я про це знала, що вони хотіли, але не показали, бо я заборонила. А в понеділок я прийшла вже на роботу і побачила, що тут вже мені шлють відео і листи", - пригадала директор.

Насамкінець вона додала, що з учнями вже спілкувались представники правоохоронних органів.

За словами директора, діти стверджують, нібито про таку кінцівку виступу педагог-організатор не знала, оскільки це була їхня власна ініціатива.

"Епізод не вичерпано. Ще будуть результати службового розслідування Управління освіти. Ще буде розмова у Департаменті освіти. Я не знаю, скільки ще розмов може бути і де вони можуть бути. З дітьми сьогодні зустрічається представник ТЦК. Прийде до нас на зустріч, щоб відбулася ця розмова... Далі, звичайно, буде ще багато заходів вжито, і багато розмов із дітьми, і багато пояснень", - підсумувала Тимошенко.