Побиття студента в Чернівцях: омбудсмен знайшов численні порушення в коледжі

У Чернівцях двоє хлопців побили студента Чернівецького фахового коледжу бізнесу та харчових технологій у гуртожитку закладу. Представниця омбудсмена відвідала місце події та виявила там низку серйозних порушень.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення Уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця .

За результатами моніторингу та невідкладного візиту представниці омбудсмана у Чернівецькій області Ірини Ісопенко до гуртожитку та лікарні, було встановлено низку серйозних порушень, зокрема:

адміністрація не повідомила правоохоронців про інцидент

постраждалому не надали невідкладну медичну допомогу

батьки студента не були поінформовані про побиття

не забезпечено належного контролю за перебуванням сторонніх осіб у гуртожитку

факти порушень у гуртожитку не фіксувалися належним чином

У день інциденту родич студента викликав поліцію та подав заяву про побиття. 14 грудня 2024 року правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом нанесення тілесних ушкоджень неповнолітньому.

Станом на 15 грудня потерпілого госпіталізували до лікарні через погіршення здоров’я. У хлопця діагностували внутрішню черепно-мозкову травму, струс мозку, гематому ока та забій м’яких тканин носа. Його стан оцінюється як середньої важкості, медики надають необхідне лікування.

Омбудсман підкреслив, що керівництво закладу зобов’язане створювати безпечні умови для навчання та виховання.

"Невжиття своєчасних заходів для захисту прав дитини є грубим порушенням, що матиме відповідні наслідки. Таке поводження недопустиме. Взяв ситуацію на контроль та скерував відповідні листи до компетентних органів", – зазначає Лубінець.