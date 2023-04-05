Побиття строковика у Житомирській області. ДБР закінчило розслідування

Правоохоронці закінчили розслідування справи про побиття молодшим лейтенантом солдата-строковика у Житомирській області. Офіцеру загрожує до 12 років в'язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.

ДБР зазначає, що командир взводу звинувачується у застосуванні сили щодо підлеглого, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Розслідування щодо молодшого лейтенанта, який визнав свою провину, закінчене. Обвинувачувальний акт направлено до суду.

Що відомо про справу

Нагадаємо, на початку березня у мережі з'явилося відео, на якому офіцер б'є солдата-строковика у навчальному центрі в Житомирської області.

Пізніше молодший лейтенант пояснив, що нібито проводив "виховну бесіду" через те, що солдат був у стані алкогольного сп'яніння. ДБР розпочало справу за фактом побиття.

Суд у Житомирській області відправив командира взводу під цілодобовий домашній арешт.

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