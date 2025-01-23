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Побиття школярки у Києві: поліція відкрила кримінальне провадження

Фото: поліція порушила справу через черговий факт булінгу серед підлітків (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Національна поліція розпочала кримінальне провадження за фактом побиття школярки в Оболонському районі столиці. Справу порушено за статтею "побої і мордування".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Поліцію Києва.

За попередньою інформацією, дівчата покликали на прогулянку потерпілу, а згодом між ними розпочався конфлікт. Одна із них витягнула телефон та почала фільмувати все на відео, а інші двоє завдали 13-річній школярці тілесні ушкодження.

Наразі правоохоронці встановили потерпілу. Також встановлено ще двох учасниць конфлікту - 15-річну місцеву мешканку, яка завдавала ударів, та 14-річну ученицю місцевої школи, котра знімала відео знущань над потерпілою на телефон.

За вказаним фактом слідчі Оболонського управління поліції розпочали кримінальне провадження за  ч. 2 ст. 126 (Побої і мордування) Кримінального кодексу України.

Тривають заходи зі встановлення третьої учасниці злочину.

Факти насильства серед підлітків

Останніми днями в Україні почастішали випадки булінгу та фактів насильства між підлітками. Більшість випадків були зафільмовані на телефон.

Ввечері 23 січня правоохоронці виявили в одному з Telegram-каналів відео, на якому дівчата б'ють неповнолітню по обличчю на спортивному майданчику.

Інший факт побиття старшокласником дитини меншої від нього за віком стався у Вінницькій області.

А днями в мережі оприлюднили відео, на якому група підлітків била і принижувала 12-річну дівчину. За цим фактом 16 січня слідчі також відкрили кримінальне провадження.

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