Побиття школярки у Києві: поліція відкрила кримінальне провадження
Національна поліція розпочала кримінальне провадження за фактом побиття школярки в Оболонському районі столиці. Справу порушено за статтею "побої і мордування".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Поліцію Києва.
За попередньою інформацією, дівчата покликали на прогулянку потерпілу, а згодом між ними розпочався конфлікт. Одна із них витягнула телефон та почала фільмувати все на відео, а інші двоє завдали 13-річній школярці тілесні ушкодження.
Наразі правоохоронці встановили потерпілу. Також встановлено ще двох учасниць конфлікту - 15-річну місцеву мешканку, яка завдавала ударів, та 14-річну ученицю місцевої школи, котра знімала відео знущань над потерпілою на телефон.
За вказаним фактом слідчі Оболонського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 126 (Побої і мордування) Кримінального кодексу України.
Тривають заходи зі встановлення третьої учасниці злочину.
Факти насильства серед підлітків
Останніми днями в Україні почастішали випадки булінгу та фактів насильства між підлітками. Більшість випадків були зафільмовані на телефон.
Ввечері 23 січня правоохоронці виявили в одному з Telegram-каналів відео, на якому дівчата б'ють неповнолітню по обличчю на спортивному майданчику.
Інший факт побиття старшокласником дитини меншої від нього за віком стався у Вінницькій області.
А днями в мережі оприлюднили відео, на якому група підлітків била і принижувала 12-річну дівчину. За цим фактом 16 січня слідчі також відкрили кримінальне провадження.
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