Побиття школярки у Києві: поліція відкрила кримінальне провадження

Національна поліція розпочала кримінальне провадження за фактом побиття школярки в Оболонському районі столиці. Справу порушено за статтею "побої і мордування".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Поліцію Києва.

За попередньою інформацією, дівчата покликали на прогулянку потерпілу, а згодом між ними розпочався конфлікт. Одна із них витягнула телефон та почала фільмувати все на відео, а інші двоє завдали 13-річній школярці тілесні ушкодження.

Наразі правоохоронці встановили потерпілу. Також встановлено ще двох учасниць конфлікту - 15-річну місцеву мешканку, яка завдавала ударів, та 14-річну ученицю місцевої школи, котра знімала відео знущань над потерпілою на телефон.

За вказаним фактом слідчі Оболонського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 126 (Побої і мордування) Кримінального кодексу України.

Тривають заходи зі встановлення третьої учасниці злочину.