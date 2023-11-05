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Побиття прикордонника у Києві. Прокуратура розслідує поведінку поліції

Фото: прокуратура розслідує поведінку поліції через побиття військового у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Прокуратура розпочала розслідування інциденту з побиття прикордонника у відділку поліції у Києві. У рамках справи перевірять, чи були дії поліції законними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську прокуратуру у Facebook.

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом можливих неправомірних дій стосовно військовослужбовця з боку працівників поліції", - йдеться у повідомленні.

Кримінальне провадження розпочате за ч. 2 ст. 365 КК України - перевищення влади або службових повноважень.

Прокуратура додає, що у рамках справи будуть опрацьовані записи з камер відеоспостереження у Шевченківському управлінні поліції. 

Що відомо про інцидент

Нагадаємо, у мережі опублікували відео, де помітно, на якому зафіксовано жорстоке поводження поліцейських з військовим. У соцмережах стверджують, що поліцейські  затримали бійця у районі залізничного вокзалу у Києві і привезли до відділку, де побили.

Поліція запевняє, що військовий-прикордонник порушував комендантську годину та нібито напідпитку влаштував конфлікт. Тому його доставили до відділку.

Речник прикордонної служби Андрій Демченко у коментарі РБК-Україна підтвердив, що військовий приїхав до Києва на обстеження, оскільки отримав на фронті контузію. На моменту інциденту прикордонник повертався у місце розташування.

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