UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Побиття працівника ТЦК у Житомирі: з'явилась реакція військкомату

Фото: у військкоматі Житомира відреагували на побиття співробітника (facebook com zt otck)
Автор: Наталія Гурковська

В Житомирському областному військоматі вважають побиття їх співробітника неприйнятною ситуацією. Та будуть всіляко сприяти розслідуванню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Житомирського обласного ТЦК та СП.

"Бійка, яка сталася у Житомирі між цивільним та мобілізованим військовослужбовцем Житомирського ОМТЦК, - неприйнятна ситуація, яку зараз активно роздмухує агресор", - йдеться в повідомленні.

В ТЦК зазначають, після нападу постраждалий звернувся із заявою до поліції, відкрито кримінальне провадження.

"Житомирський обласний ТЦК та СП всіляко сприятиме розслідуванню цього прикрого інциденту", - додали у військкоматі.

Що відомо про постраждалого?

Постраждалий працівнк ТЦК є мобілізованим, який зараз служить в роті охорони Житомирського об'єднаного міського ТЦ та СП. Він раніше захищав Україну на передових позиціях в складі 95-ї окремої бригади ДШВ та отримав поранення.

Нагадаємо, у Житомирі 8 листопада вдень чоловік напав на співробітника ТЦК та СП. Його особу вже встановили.

Не перший випадок

Скандали за участю працівників військкоматів останнім часом в Україні не рідкість. Буквально 10 листопада РБК-Україна писало про те, що працівники військкомату у Львові силою заштовхали чоловіка до мікроавтобуса. Львівський обласний територіальний центр комплектування здійснить перевірку. Аналогічний випадок стався нещодавно і у Тернополі.

Крім цього, перед цим у Львівській області спалахнув скандал через відео зі побиттям, що ухиляється співробітниками Самбірського ТЦК. У ТЦК заявили, що проведуть службову перевірку, але пізніше правоохоронці затримали двох працівників ТЦК, причетних до побиття чоловіка.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЖитомирТЦК