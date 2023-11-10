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Побиття працівника ТЦК у Житомирі: з'явилась реакція військкомату

Житомир, П'ятниця 10 листопада 2023 11:39
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Побиття працівника ТЦК у Житомирі: з'явилась реакція військкомату Фото: у військкоматі Житомира відреагували на побиття співробітника (facebook com zt otck)
Автор: Наталія Гурковська

В Житомирському областному військоматі вважають побиття їх співробітника неприйнятною ситуацією. Та будуть всіляко сприяти розслідуванню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Житомирського обласного ТЦК та СП.

"Бійка, яка сталася у Житомирі між цивільним та мобілізованим військовослужбовцем Житомирського ОМТЦК, - неприйнятна ситуація, яку зараз активно роздмухує агресор", - йдеться в повідомленні.

В ТЦК зазначають, після нападу постраждалий звернувся із заявою до поліції, відкрито кримінальне провадження.

"Житомирський обласний ТЦК та СП всіляко сприятиме розслідуванню цього прикрого інциденту", - додали у військкоматі.

Що відомо про постраждалого?

Постраждалий працівнк ТЦК є мобілізованим, який зараз служить в роті охорони Житомирського об'єднаного міського ТЦ та СП. Він раніше захищав Україну на передових позиціях в складі 95-ї окремої бригади ДШВ та отримав поранення.

Нагадаємо, у Житомирі 8 листопада вдень чоловік напав на співробітника ТЦК та СП. Його особу вже встановили.

Не перший випадок

Скандали за участю працівників військкоматів останнім часом в Україні не рідкість. Буквально 10 листопада РБК-Україна писало про те, що працівники військкомату у Львові силою заштовхали чоловіка до мікроавтобуса. Львівський обласний територіальний центр комплектування здійснить перевірку. Аналогічний випадок стався нещодавно і у Тернополі.

Крім цього, перед цим у Львівській області спалахнув скандал через відео зі побиттям, що ухиляється співробітниками Самбірського ТЦК. У ТЦК заявили, що проведуть службову перевірку, але пізніше правоохоронці затримали двох працівників ТЦК, причетних до побиття чоловіка.

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