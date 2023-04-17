Побиття підлітка у Київській області. Двом неповнолітнім оголосили підозру

Прокурори Києво-Святошинської окружної прокуратури вручили підозру двом 17-річним хлопцям за фактом хуліганства, вчиненого групою осіб (ч. 2 ст. 296 ККУ). Підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

За даними слідства, вони після словесної перепалки побили 14-річного хлопця та втекли з місця інциденту. У підлітка діагностували струс мозку, травму голови, перелом кісток носа та контузію ока.

Фото: двом неповнолітнім оголосили підозру за побиття підлітка (facebook.com/pgo.gov.ua)

Нагадаємо, начальник поліції Київської області повідомив про жорстоке побиття підлітка до втрати свідомості неповнолітніми хлопцями у Білогородці.

За його словами, жорстокий напад 17-річні жителі села Музичі знімали на камеру, а після поширили відео у мережі.

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