Побиття однопартійця Шольца у Дрездені: нападником виявився підліток

За інформацією Bild, підліток прийшов до поліцейського відділку разом з матір'ю в ніч на неділю, через два дні після нападу на Еке. Він зізнався в причетності до нападу на політика, але без подробиць.

Підлітка вирішили не арештовувати, оскільки він сам зізнався в скоєному, а також має постійне місце проживання. Тепер його планують допитати в Центрі з протидії тероризму та екстремізму.