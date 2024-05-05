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Побиття однопартійця Шольца у Дрездені: нападником виявився підліток

Фото: Маттіас Еке, німецький політик (flickr.com/jusos)
Автор: Дмитро Левицький

У нападі на Маттіаса Еке, кандидата в депутати Європарламенту та однопартійця німецького канцлера Олафа Шольца, зізнався 17-річний підліток. Він сам прийшов з матір'ю до поліцейського відділку в Дрездені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

За інформацією Bild, підліток прийшов до поліцейського відділку разом з матір'ю в ніч на неділю, через два дні після нападу на Еке. Він зізнався в причетності до нападу на політика, але без подробиць.

Підлітка вирішили не арештовувати, оскільки він сам зізнався в скоєному, а також має постійне місце проживання. Тепер його планують допитати в Центрі з протидії тероризму та екстремізму.

Напад на політика в Дрездені

Нагадаємо, вчора стало відомо про напад у німецькому Дрездені на кандидата до Європейського парламенту від Соціал-демократичної партії Німеччини. Повідомлялося, що на Маттіаса Еке напала група невідомих, коли той розклеював агітаційні плакати на одній з вулиць міста.

Після нападу Еке доправили до лікарні, де йому провели операцію.

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Олаф Шольц