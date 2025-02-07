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Побиття хлопця на Оболоні в Києві: у поліції розповіли подробиці

Фото: поліція повідомила про підозру чотирьом учасникам побиття хлопця на Оболоні в Києві (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Хлопець, якого побили на Оболоні у Києві 6 лютого, прийшов на зустріч з дівчиною. Поліція повідомила про підозру чотирьом підліткам, які напали на нього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію у Києві.

Правоохоронці з’ясували, що 19-річний хлопець, який став жертвою нападу, познайомився з 15-річною дівчиною в інтернеті та запропонував зустрітися, не підозрюючи про її справжній вік.

"Коли хлопець прибув на місце зустрічі, на нього раптово накинулась група підлітків у балаклавах. Зловмисники жорстоко побили хлопця, зокрема завдаючи ударів по голові металевим ціпком. Крім того, один з них заволодів мобільним телефоном потерпілого", - розповіли в поліції.

Протягом ночі оперативники спільно з аналітиками кримінального аналізу та інспекторами ювенальної превенції встановили учасників, причетних до нападу.

"Ними виявилися четверо неповнолітніх віком 14-15 років, які безпосередньо завдавали тілесних ушкоджень, а також двоє 15-річних дівчат, які знімали злочин на мобільний телефон, та одній з яких потерпілий пропонував зустріч. Всі вони мешканці різних районів столиці", - зазначили правоохоронці.

Під час проведення слідчих дій поліцейські вилучили телефон потерпілого, балаклави та одяг, у якому були нападники.
 

 

Поліцейські повідомили про підозру чотирьом учасникам побиття хлопця на Оболоні в Києві (kyiv.npu.gov.ua)

Слідчі повідомили про підозру чотирьом підліткам за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство, одному з них додатково повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України - грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. 

Як повідомлялось, поліція проводить перевірку по факту побиття хлопця у Києві. Подія сталася в Оболонському районі 6 лютого.

До цього підлітки побили хлопця в селі Софіївська Борщагівка, Інцидент трапився під Києвом 25 січня. Поліція почала розслідування.

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