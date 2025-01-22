Побиття дівчинки у Білій Церкві. Що відомо про інцидент і яке покарання "світить" підліткам

Днями всю Україну облетіло відео інциденту у Білій Церкві, на якому кілька підлітків б'ють та словесно знущаються з 12-річної дівчини. Поліція уже встановила фігурантів конфлікту, а одного 16-річного юнака суд навіть залишив під вартою до 20 березня.

РБК-Україна розповідає все, що зараз відомо про інцидент із побиттям дівчинки.

Що відомо про побиття дівчинки й фігурантів конфлікту

Група підлітків у Білій Церкві сама зафільмувала на відео власний злочин. Кілька малолітніх хлопців і дівчат принижували 12-річну школярку, штовхали її, били, розпилювали в обличчя засіб, схожий на газ, вимагали гроші й погрожували їй.

Після інциденту мама дівчинки звернулася із заявою до поліції Київщини. Слідчі встановили 10 учасників конфлікту, яким від 12 до 16 років, і з ними проводять слідчі дії.

Хлопцю, якому вже виповнилося 16 років, оголошено про підозру. За словами правоохоронців, фігурант та інші неповнолітні у місцевий парк запросили 12-річну потерпілу, де познущалися з неї.

"З метою залякування дівчини підозрюваний погрожував та вдарив її по голові, після чого розпилив в обличчя газовий балончик. Одночасно з фізичною розправою фігурант вчиняв на потерпілу психологічний тиск та вимагав з неї кошти у сумі 15 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні поліції.

Також у поліції повідомили, що зараз перевіряють інформацію щодо того, чи дійсно причиною конфлікту стало спонукання дівчинки до розповсюдження наркотиків, як це стверджували у мережі.

"Поки в органів слідства відсутня інформація щодо конкретного спонукання вживання потерпілої наркотичних засобів. Звичайно, якщо такі факти підтвердяться, буде негайне, беззаперечне, безальтернативне реагування в рамках чинного законодавства", - заявив керівник слідчого управління Головного управління Національної поліції (ГУНП) у Київській області Віктор Луговий.

Раніше у мережі також поширювали неперевірену інформацію, що начебто фігуранти конфлікту можуть бути дітьми високопосадовців, або правоохоронців, втім у поліції заявляють, що поки не мають підтвердження цього.

"Деякі (батьки, - Ред.) воюють в ЗСУ, боронять нашу державу. Деякі батьки померли, деякі працюють, а деякі не працюють", - додав Луговий.

За його словами, раніше ці підлітки не потрапляли у поле зору працівників поліції, на обліку вони не перебувають.

Додамо, що батько потерпілої, її брат і двоюрідний брат зараз також у лавах ЗСУ.

З етичних міркувань, фото і відео із побиттям дівчинки ми не публікуватимемо.

Яке покарання загрожує підліткам

Одного 16-річного хлопця звинувачують за ч. 2 ст. 127 (катування) й ч. 4 ст. 189 (вимагання), йому загрожує до 12 років ув'язнення. 22 січня Білоцерківський міськрайонний суд відправив підозрюваного під варту до 20 березня. Мама підозрюваного заявила, що буде оскаржувати рішення суду.

"Будемо оскаржувати, бо роблять винувату лише одну дитину. З нього "зробили демона", але це не так", - заявила мама юнака після суду.

Інші учасники конфлікту не мають "статусу", оскільки є малолітніми і не можуть вважатися суб'єктами вчинення кримінального правопорушення.

У поліції зазначають, що когось з учасників інциденту можуть кваліфікувати як свідка, а когось визнати як особу, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

"Але це лише після того, як будуть проведені всі слідчі дії. Дещо ускладнює провадження те, що вони неповнолітні", - наголосив Луговий.

Водночас ГУНП у Київській області раніше повідомляло, що проти ще трьох неповнолітніх поліцейські розслідують кримінальне провадження за ст. 125 Кримінального кодексу України - умисне легке тілесне ушкодження.

Ця стаття передбачає штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 гривень) або громадських робіт на строк до 200 годин, або виправними роботами на строк до одного року.

Також правоохоронці розглядають можливість притягнення до відповідальності батьків підозрюваних за дії своїх дітей.

16 річному фігуранту справи вручили підозру, йому загрожує до 12 років ув'язнення (фото: Facebook/National police)

Де зараз потерпіла і як почувається

Кілька громадських організацій запропонували психологічну допомогу потерпілій дівчинці. Водночас її мама каже, що дитина поки емоційно справляється із цією ситуацією.

"Донька тримається, до розслідування поки претензій немає", - повідомила жінка у коментарі журналістам.

Зараз дівчинка вже повернулася у школу. Про це повідомив ведучий та актор Андрій Бєдняков, який разом із дружиною боксера Олександра Усика Катериною 21 січня зустрівся з потерпілою і її мамою.

"Бачилися з дівчинкою, вона молодець. Вже в школі. Настрій хороший", - написав Бєдняков у сторіс Instagram і закликав дитину пам'ятати, що добрих людей є більше.

Додамо, що на цей інцидент відреагували тисячі людей. Низка публічних людей особисто закликали поліцію негайно покарати винних і їхніх батьків.

Повідомлення Катерини Усик про зустріч із потерпілою дівчинкою (скриншот сторіс в Іnstagram)