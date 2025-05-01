Побиття дівчинки у Білій Церкві: резонансу справу передали до суду

До суду скеровано справу щодо побиття групою підлітків 12-річної дівчинки у Білій Церкві. Інцидент стався ще у січні 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.

"Розслідуванням встановлено, що у січні 2025 року в місті Біла Церква група підлітків вчиняли насильницькі дії щодо малолітньої потерпілої та вимагали грошові кошти", - додає Офіс генпрокурора.

До суду скеровано обвинувальний акт та клопотання про застосування примусових заходів виховного характеру проти підозрюваних.

Побиття дівчинки у Білій Церкві

У січні поточного року група підлітків у Білій Церкві зафільмувала на відео власний злочин. На кадрах видно, як малолітні хлопці та дівчата принижували 12-річну школярку, били її, розпилювали в обличчя засіб, схожий на газ та вимагали гроші.

Після інциденту мама постраждалої звернулась до поліції. Правоохоронці встановили 10 учасників конфлікту, яким від 12 до 16 років. Хлопцю, якому вже виповнилось 16 років - було оголошено про підозру.

Пізніше з'ясувалось, що підозрювані самі ж запросили 12-річну потерпілу до місцевого парку, де познущались над нею.

"З метою залякування дівчини підозрюваний погрожував та вдарив її по голові, після чого розпилив в обличчя газовий балончик. Одночасно з фізичною розправою фігурант вчиняв на потерпілу психологічний тиск та вимагав з неї кошти у сумі 15 тисяч гривень", - розповідали у поліції.

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