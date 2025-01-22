Побиття дівчинки у Білій Церкві. Поліція розкрила нові подробиці справи

Встановлені учасники конфлікту

"Ми встановили 10 учасників конфлікту. Всі їх анкетні дані встановлені. Особи ідентифіковані. І з ними проводяться слідчі, процесуальні дії", - заявив Луговий.

Він додав, що учасникам конфлікту від 12 до 16 років. Водночас діти не являються суб'єктами вчинення кримінального правопорушення. Одному з них, кому вже є 16 років - оголошено про підозру. Наразі у Білоцерківському міськрайонному суді відбувається розгляд клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Інші ж діти на даний момент статусу не мають й є учасниками подій доти, доки не завершаться всі необхідні слідчі процесуальні дії.

"Можливо, комусь - свідок. Можливо, комусь - особа, яка вчинила суспільно небезпечне діяння... Але це лише після того, як будуть проведені всі слідчі дії. Дещо ускладнює провадження те, що вони неповнолітні", - пояснив керівник слідчого управління ГУНП у Київській області.

16-річному юнаку, якому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 127 (катування) й ч. 4 ст. 189 (вимагання) загрожує до 12 років тюрми.

Діти чиновників та правоохоронців?

За словами Лугового, наразі мережею шириться інформація про те, що батьки дітей можуть бути чиновниками, чи правоохоронцями, однак, на цей час в органів досудового слідства відсутня будь-яка інформація про це.

"Так, деякі воюють в ЗСУ, боронять нашу державу. Деякі батьки померли, деякі працюють, а деякі не працюють", - додав він.

Встановлення мотивів

Як пояснив керівник слідчого управління ГУНП у Київській області, наразі слідство встановлює мотиви вчинення кримінального правопорушення. Відповідаючи на питання, чи дійсно причиною конфлікту нібито було розповсюдження наркотиків, Луговий відповів, що вказані факти ще перевіряються.

"Але на даний час в органів слідства відсутня інформація щодо конкретного спонукання вживання потерпілої наркотичних засобів. Звичайно, якщо такі факти підтвердяться, буде негайне, беззаперечне, безальтернативне реагування в рамках чинного законодавства", - зауважив він.

Побиття дівчинки у Білій Церкві

Днями мережею почали ширитись декілька відео, на яких група підлітків, у тому ж числі й дівчат, принижували дівчину й били. Зокрема на одному з записів можна було почути погрози.

Вчора ж, 20 січня, Офіс генерального прокурора повідомив про відкриття кримінального провадження й встановлення всіх обставин події.

Побиття дівчинки у Білій Церкві

Нещодавно мережею почали шириться відео, на якому підлітки, серед яких були й дівчата, принижували дівчину та били її. Зокрема на одному із записів можна було почути погрози. Вже 20 січня Офіс генерального прокурора повідомив про відкриття кримінального провадження. Пізніше стало відомо про оголошення підозри одному із підлітків.