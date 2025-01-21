Побиття дівчинки у Білій Церкві. Поліція встановила вже 10 учасників інциденту

"Конфлікт між учасниками виник через чутки різного характеру, які потерпіла, начебто розповсюджувала про декількох учасників події та можливого пошкодження нею вхідних дверей до помешкання, де проживає одна із учасниць. За полагодження яких саме і вимагали у дівчинки кошти. На жаль, підлітки вирішили з'ясувати стосунки саме таким чином через вчинення правопорушень", - розповів Богдан.

За його словами, поліцією було встановлено 10 учасників даної події віком від 10 до 16 років. Відомо, що неповнолітні зібралися у місцевому парку, куди запросили 12-річну потерпілу для з'ясування стосунків, де стосовно неї було вчинено протиправні дії.

Зокрема, з метою залякування дівчини один з фігурантів, 16-річний хлопець, погрожував, вдарив дівчину та розпилив в обличчя газовий балончик. Він також здійснював на потерпілу психологічний тиск та вимагав гроші у сумі 15 тисяч гривень.

Слідчими повідомлено про підозру вказаному юнаку за фактом катування та вимагання коштів під час воєнного стану. Також було перекваліфіковано дії усіх учасників злочину і зараз їх дії розглядаються в межах досудового розслідування за фактом вчинення катування.

Побиття дівчинки у Білій Церкві

Днями у мережі з'явилось відео на якому група підлітків принижували дівчину й били. Зокрема на одному з записів можна було почути погрози. Інцидент трапився у Білій Церкві.