Побиття дівчинки у Білій Церкві. Одному з підлітків повідомили про підозру

Одному з підлітків, який фігурує серед інших учасників побиття 12-річної дівчинки у Білій Церкві, повідомлено про підозру за фактом катування й вимагання коштів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління Національної поліції в Київській області.
Зазначається, що підозру повідомлено 16-річному юнаку.
Згідно з даними слідства, фігурант й інші неповнолітні зібрались у місцевому парку, куди запросили 12-річну потерпілу.
"У подальшому з метою залякування дівчини підозрюваний погрожував та вдарив її по голові, після чого розпилив в обличчя газовий балончик. Одночасно з фізичною розправою фігурант вчиняв на потерпілу психологічний тиск та вимагав з неї кошти у сумі 15 тисяч гривень", - пише поліція.
Відповідно до ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 127 Кримінального кодексу України (ККУ), підлітку загрожує 12 років тюрми.
Зокрема правоохоронці розслідують кримінальне провадження за ст. 125 ККУ (умисне легке тілесне ушкодження) відносно ще трьох неповнолітніх.
Днями мережею почали ширитись декілька відео, на яких група підлітків, у тому ж числі й дівчат, принижували дівчину й били. Зокрема на одному з записів можна було почути погрози.
Вчора ж, 20 січня, Офіс генерального прокурора повідомив про відкриття кримінального провадження й встановлення всіх обставин події.
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