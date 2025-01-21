Побиття дівчинки у Білій Церкві. Одному з підлітків повідомили про підозру

Побиття дівчинки у Білій Церкві

Днями мережею почали ширитись декілька відео, на яких група підлітків, у тому ж числі й дівчат, принижували дівчину й били. Зокрема на одному з записів можна було почути погрози.

Вчора ж, 20 січня, Офіс генерального прокурора повідомив про відкриття кримінального провадження й встановлення всіх обставин події.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.