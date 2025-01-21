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Побиття дівчинки у Білій Церкві. Одному з підлітків повідомили про підозру

Вівторок 21 січня 2025 09:55
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Побиття дівчинки у Білій Церкві. Одному з підлітків повідомили про підозру Фото: одному з підлітків, який причетний до побиття дівчинки у Білій Церкві, повідомлено про підозру (kv.npu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Одному з підлітків, який фігурує серед інших учасників побиття 12-річної дівчинки у Білій Церкві, повідомлено про підозру за фактом катування й вимагання коштів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління Національної поліції в Київській області.

Зазначається, що підозру повідомлено 16-річному юнаку.

Згідно з даними слідства, фігурант й інші неповнолітні зібрались у місцевому парку, куди запросили 12-річну потерпілу.

"У подальшому з метою залякування дівчини підозрюваний погрожував та вдарив її по голові, після чого розпилив в обличчя газовий балончик. Одночасно з фізичною розправою фігурант вчиняв на потерпілу психологічний тиск та вимагав з неї кошти у сумі 15 тисяч гривень", - пише поліція.

Що загрожує

Відповідно до ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 127 Кримінального кодексу України (ККУ), підлітку загрожує 12 років тюрми.

Зокрема правоохоронці розслідують кримінальне провадження за ст. 125 ККУ (умисне легке тілесне ушкодження) відносно ще трьох неповнолітніх.

Побиття дівчинки у Білій Церкві

Днями мережею почали ширитись декілька відео, на яких група підлітків, у тому ж числі й дівчат, принижували дівчину й били. Зокрема на одному з записів можна було почути погрози.

Вчора ж, 20 січня, Офіс генерального прокурора повідомив про відкриття кримінального провадження й встановлення всіх обставин події.

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