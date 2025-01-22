Побиття дівчинки у Білій Церкві. 16-річному підозрюваному обрали запобіжний захід

Суд обрав запобіжний захід підозрюваному у справі про побиття 12-річної дівчинки у Білій Церкві. Підозру отримав 16-річний підліток.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
У Білоцерківському суді Київської області у середу, 22 січня, обрав запобіжний захід 16-річному хлопцю. Суддя призначив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.
Мати підозрюваного підлітка заявила, що рішення суду будуть оскаржувати. На подачу апеляції є п'ять днів.
Варто зазначити, що підозру отримав поки один учасник бійки. 16-річному хлопцю оголосили підозру за фактом катування та вимагання грошових коштів під час воєнного стану (ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 127 ККУ). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.
У поліції Київської області зазначили, що правоохоронці встановили 10 учасників конфлікту - це діти від 12 до 16 років. Як пояснили у поліції, діти не є суб'єктами вчинення кримінального правопорушення. Інші поки не мають статусу, доки не завершаться всі необхідні слідчі процесуальні дії.
Нагадаємо, днями у соціальних мережах поширилося відео побиття дівчинки групою підлітків. Мати постраждалої звернулася до поліції, було відкрито кримінальну справу.
За даними слідства, у Білій Церкві Київської області група підлітків зібралася у місцевому парку, куди запросили 12-річну дівчину. 16-річний хлопець погрожував дівчині та вдарив її по голові, розпилив в обличчя газовий балончик. Також підліток вимагав в неї 15 тисяч гривень.
Згодом слідчі повідомили про підозру найстаршому підозрюваному - 16-річному хлопцю.
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