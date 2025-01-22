Побиття дівчинки у Білій Церкві. 16-річному підозрюваному обрали запобіжний захід

Суд обрав запобіжний захід підозрюваному у справі про побиття 12-річної дівчинки у Білій Церкві. Підозру отримав 16-річний підліток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

У Білоцерківському суді Київської області у середу, 22 січня, обрав запобіжний захід 16-річному хлопцю. Суддя призначив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

Мати підозрюваного підлітка заявила, що рішення суду будуть оскаржувати. На подачу апеляції є п'ять днів.

Варто зазначити, що підозру отримав поки один учасник бійки. 16-річному хлопцю оголосили підозру за фактом катування та вимагання грошових коштів під час воєнного стану (ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 127 ККУ). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

У поліції Київської області зазначили, що правоохоронці встановили 10 учасників конфлікту - це діти від 12 до 16 років. Як пояснили у поліції, діти не є суб'єктами вчинення кримінального правопорушення. Інші поки не мають статусу, доки не завершаться всі необхідні слідчі процесуальні дії.