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Побиття дівчинки у Білій Церкві. 16-річному підозрюваному обрали запобіжний захід

Біла Церква, Середа 22 січня 2025 12:13
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Побиття дівчинки у Білій Церкві. 16-річному підозрюваному обрали запобіжний захід Фото: підозрюваному у справі про побиття дівчинки у Білій Церкві обрали запобіжний захід (facebook com UA National Police)
Автор: Наталія Юрченко

Суд обрав запобіжний захід підозрюваному у справі про побиття 12-річної дівчинки у Білій Церкві. Підозру отримав 16-річний підліток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

У Білоцерківському суді Київської області у середу, 22 січня, обрав запобіжний захід 16-річному хлопцю. Суддя призначив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

Мати підозрюваного підлітка заявила, що рішення суду будуть оскаржувати. На подачу апеляції є п'ять днів.

Варто зазначити, що підозру отримав поки один учасник бійки. 16-річному хлопцю оголосили підозру за фактом катування та вимагання грошових коштів під час воєнного стану (ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 127 ККУ). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

У поліції Київської області зазначили, що правоохоронці встановили 10 учасників конфлікту - це діти від 12 до 16 років. Як пояснили у поліції, діти не є суб'єктами вчинення кримінального правопорушення. Інші поки не мають статусу, доки не завершаться всі необхідні слідчі процесуальні дії.

Побиття дівчинки у Білій Церкві

Нагадаємо, днями у соціальних мережах поширилося відео побиття дівчинки групою підлітків. Мати постраждалої звернулася до поліції, було відкрито кримінальну справу.

За даними слідства, у Білій Церкві Київської області група підлітків зібралася у місцевому парку, куди запросили 12-річну дівчину. 16-річний хлопець погрожував дівчині та вдарив її по голові, розпилив в обличчя газовий балончик. Також підліток вимагав в неї 15 тисяч гривень.

Згодом слідчі повідомили про підозру найстаршому підозрюваному - 16-річному хлопцю.

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