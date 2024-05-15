UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Побиття дівчини працівником ТЦК в Одесі. ОК "Південь": такі відео працюють на ворога

Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Керівництво оперативного командування “Південь” попросило правоохоронні органи встановити, "в чиїх інтересах" було створено відео, на якому зафіксовано побиття дівчини працівником територіального центру комплектування в Одесі. В ОК вважають, що такі відео "працюють на користь нашого ворога".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Південь".

"Керівництво оперативного командування “Південь” звернулося до правоохоронних органів з метою встановлення мети та обставин створення відео, а також для визначення осіб та груп, в чиїх інтересах ці дії були здійснені", - йдеться у повідомленні.

В ОК "Південь" вважають, що "такі відеоматеріали, що потрапляють в мережу, працюють на користь нашого ворога, спрямовуючись на руйнування процесу мобілізації та дискредитацію військових з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки". 

Оперативне командування сподівається, що його спільні з правоохоронцями зусилля "допоможуть виявити та зупинити подібні недозволені дії, а також зберегти безпеку та стабільність у нашому регіоні".

 

Раніше в інтернеті було опубліковано відео мешканки Одеської області, яка стверджує що біля відділку поліції її побив співробітник ТЦК. На відео зафіксовано, як чоловік у військовій формі кидається з милицею на того, хто знімає. Випадку передувала історія конфлікту компанії молодих людей з таксистом, який закінчився втручанням поліцейських.

Версія подій від поліції. Там проводять розслідування у кримінальному провадженні "за фактом завдання тілесних ушкоджень цивільній особі".

В Одеському обласному ТЦК пообіцяли притягнути до відповідальності винних у разі їх виявлення та доведення провини.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОдесаТЦК