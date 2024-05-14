UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Побиття дівчини працівником ТЦК в Одесі. Поліція розпочала розслідування

Фото: в Одесі поліція розслідує побиття дівчини працівником ТЦК (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Поліція розпочала розслідування за фактом побиття жінки співробітником військкомату. Інцидент трапився в Одесі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України у Telegram та пресслужбу Головного управління Нацполіції в Одеській області.

Як нагадали в Міноборони, сьогодні у мережі з'явилося відео конфлікту жінки із представником одеського військкомату.

"За фактом завдання тілесних ушкоджень цивільній особі Одеською спецпрокуратурою розпочато кримінальне провадження", - сказано в повідомленні.

Досудове розслідування проводить Головне управління Нацполіції Одеської області

Міноборони пообіцяло тримати на контролі розслідування справи та надавати повну підтримку органам досудового слідства.

Що кажуть у поліції

Поліцейські розповіли, що 12 травня увечері надійшло повідомлення від таксиста. Він стверджував, що на нього напали четверо людей на вулиці Гаванній та застосували газовий балончик за відмову їм у поїздці.

Правоохоронці після прибуття на місце події запросили компанію, яка складалася з трьох чоловіків та дівчини, до відділення поліції.

"У райвідділі дівчина поводилася агресивно, кидалася в бійку до поліцейських, розбила шибки на контрольно-пропускному пункті, на вимоги поліцейських припинити протиправні дії не реагувала", - уточнюють у поліції.

На неї склали кілька протоколів про дрібне хуліганство та непокору вимогам поліцейського. При цьому на одного чоловіка склали протокол за появу в громадських місцях у п'яному вигляді. Після цього правопорушників відпустили.

Вже наступного дня до поліції надійшло повідомлення про побиття дівчини співробітниками ТЦК на вулиці Грецькій. У неї закрита черепно-мозкова травма та забій грудної клітки. Потерпіла не зверталася із заявою до правоохоронних органів.

"У рамках провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, проводяться слідчі дії", - уточнили в поліції.

Там також додали, що у березні цього року суд визнав вищезгадану дівчину винною у крадіжці та призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном 1 рік.

Що передувало

Нагадаємо, у мережі нещодавно з'явилося резонансне відео мешканки Одеської області. Вона стверджувала, що її побив співробітник військкомату біля поліцейської дільниці.

Як доказ дівчина оприлюднила відео, на якому можна помітити, як чоловік у військовій формі б'є її милицею.

В Одеському обласному ТЦК пообіцяли притягнути винних до відповідальності.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОдесаТЦК