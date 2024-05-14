Побиття дівчини працівником ТЦК в Одесі. Поліція розпочала розслідування

Поліція розпочала розслідування за фактом побиття жінки співробітником військкомату. Інцидент трапився в Одесі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України у Telegram та пресслужбу Головного управління Нацполіції в Одеській області.
Як нагадали в Міноборони, сьогодні у мережі з'явилося відео конфлікту жінки із представником одеського військкомату.
"За фактом завдання тілесних ушкоджень цивільній особі Одеською спецпрокуратурою розпочато кримінальне провадження", - сказано в повідомленні.
Досудове розслідування проводить Головне управління Нацполіції Одеської області
Міноборони пообіцяло тримати на контролі розслідування справи та надавати повну підтримку органам досудового слідства.
Поліцейські розповіли, що 12 травня увечері надійшло повідомлення від таксиста. Він стверджував, що на нього напали четверо людей на вулиці Гаванній та застосували газовий балончик за відмову їм у поїздці.
Правоохоронці після прибуття на місце події запросили компанію, яка складалася з трьох чоловіків та дівчини, до відділення поліції.
"У райвідділі дівчина поводилася агресивно, кидалася в бійку до поліцейських, розбила шибки на контрольно-пропускному пункті, на вимоги поліцейських припинити протиправні дії не реагувала", - уточнюють у поліції.
На неї склали кілька протоколів про дрібне хуліганство та непокору вимогам поліцейського. При цьому на одного чоловіка склали протокол за появу в громадських місцях у п'яному вигляді. Після цього правопорушників відпустили.
Вже наступного дня до поліції надійшло повідомлення про побиття дівчини співробітниками ТЦК на вулиці Грецькій. У неї закрита черепно-мозкова травма та забій грудної клітки. Потерпіла не зверталася із заявою до правоохоронних органів.
"У рамках провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, проводяться слідчі дії", - уточнили в поліції.
Там також додали, що у березні цього року суд визнав вищезгадану дівчину винною у крадіжці та призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном 1 рік.
Нагадаємо, у мережі нещодавно з'явилося резонансне відео мешканки Одеської області. Вона стверджувала, що її побив співробітник військкомату біля поліцейської дільниці.
Як доказ дівчина оприлюднила відео, на якому можна помітити, як чоловік у військовій формі б'є її милицею.
В Одеському обласному ТЦК пообіцяли притягнути винних до відповідальності.
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