Побиття дівчини працівником ТЦК в Одесі. Поліція розпочала розслідування

Як нагадали в Міноборони, сьогодні у мережі з'явилося відео конфлікту жінки із представником одеського військкомату.

"За фактом завдання тілесних ушкоджень цивільній особі Одеською спецпрокуратурою розпочато кримінальне провадження", - сказано в повідомленні.

Досудове розслідування проводить Головне управління Нацполіції Одеської області

Міноборони пообіцяло тримати на контролі розслідування справи та надавати повну підтримку органам досудового слідства.

Що кажуть у поліції

Поліцейські розповіли, що 12 травня увечері надійшло повідомлення від таксиста. Він стверджував, що на нього напали четверо людей на вулиці Гаванній та застосували газовий балончик за відмову їм у поїздці.

Правоохоронці після прибуття на місце події запросили компанію, яка складалася з трьох чоловіків та дівчини, до відділення поліції.

"У райвідділі дівчина поводилася агресивно, кидалася в бійку до поліцейських, розбила шибки на контрольно-пропускному пункті, на вимоги поліцейських припинити протиправні дії не реагувала", - уточнюють у поліції.

На неї склали кілька протоколів про дрібне хуліганство та непокору вимогам поліцейського. При цьому на одного чоловіка склали протокол за появу в громадських місцях у п'яному вигляді. Після цього правопорушників відпустили.

Вже наступного дня до поліції надійшло повідомлення про побиття дівчини співробітниками ТЦК на вулиці Грецькій. У неї закрита черепно-мозкова травма та забій грудної клітки. Потерпіла не зверталася із заявою до правоохоронних органів.

"У рамках провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, проводяться слідчі дії", - уточнили в поліції.

Там також додали, що у березні цього року суд визнав вищезгадану дівчину винною у крадіжці та призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном 1 рік.