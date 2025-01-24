Побиття школярки у Києві: поліція встановила особи підлітків, причетних до інциденту

Що передувало

Напередодні стало відомо, що поліція Києва перевіряє факт побиття школярки в Оболонському районі. Інцидент зафіксовано на відео, яке опублікували в соцмережах.

Реакція прокуратури

Відомо, що за процесуального керівництва ювенальних прокурорів Оболонської окружної прокуратури міста Київ було розпочато досудове розслідування за фактом побиття неповнолітньої дівчини групою дівчат.

"Відео інциденту, на якому підлітки по черзі завдають удари по обличчю дівчини опублікували у соцмережах 23 січня ввечері. На цей час поліція вже встановила особи підлітків", - сказано у повідомленні.

Відомо, що досудове розслідування проводять слідчі Оболонського управління поліції.

Булінг та насильство серед підлітків

Раніше ми писали про те, що у Білій Церкві група підлітків побила та принижувала 12-річну дівчинку. На відео з інциденту було видно, як дівчинці погрожують, кидають у неї використані жуйки та б’ють, було опубліковано в мережі.