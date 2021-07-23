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На побережье Хорватии введут новые ограничения из-за COVID-19

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Хорватия, Пятница 23 июля 2021 20:36
На побережье Хорватии введут новые ограничения из-за COVID-19 Фото: На побережье Хорватии введут новые ограничения из-за COVID-19 (pixabay.com)
Автор: РБК-Украина

Правительство Хорватии приняло решение ввести новые ограничительные меры, связанные с COVID-19, в регионах на побережье страны. Карантин вдоль Адриатического побережья ужесточат с 26 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 24sata.

"Вся Адриатика в настоящий момент балансирует между "оранжевой" и "красной" категорией Европейского центра профилактики и контроля заболеваний. Это меры, благодаря которым мы хотим избежать тех случаев, когда за возвращение из Хорватии начнут вводить ограничения", - заявил глава Министерства внутренних дел и национального штаба гражданской защиты Хорватии Давор Божинович.

В частности, в Хорватии ограничат количество не имеющих паспортов вакцинации участников массовых мероприятий до 50 человек. При этом количество гостей на свадьбах должно быть не более 15. Другие, в том числе спортивные, мероприятия должны согласовываться с местными властями за неделю до их проведения.

Ограничения будут действовать до 15 августа.

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