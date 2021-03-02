Победить COVID-19 до конца 2021 года нереально, - ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения считают нереальным, чтобы страны мира до конца 2021 года смогли победить пандемию коронавируса. При этом в ВОЗ считают возможным преодоление худших последствий пандемии.

"Невозможно думать, что мы закончим с этим вирусом до конца года. Но я думаю, что мы можем преодолеть, если будем умные, самые худшие последствия - госпитализации, смерти и трагедии, связанные с этой пандемией", - отметил Райан.

Напомним, вчера Всемирная организация здравоохранения заявила о росте числа случаев COVID-19 в мире впервые за семь недель.

Также в ВОЗ заявили, что менее 10% населения во всем мире имеют антитела к коронавирусу. Об этом свидетельствуют результаты почти 500 исследований.

Отметим, в Украине на прошлой неделе начался процесс вакцинации от коронавируса. По состоянию на утро понедельника в стране вакцинировали более 3 тысяч украинцев. При этом низкие показатели вакцинации в Министерстве здравоохранения не считают срывом плана.