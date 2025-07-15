"Побачення" з вибухівкою: СБУ зірвала теракти проти ЗСУ в чотирьох містах

СБУ та Нацполіція зірвали серію терактів проти українських захисників у Києві, Дніпрі, Вінниці та Рівному. Виконавці були завербовані російськими спецслужбами через Telegram.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram СБУ.

За даними СБУ, фігуранти діяли за інструкціями російських кураторів та планували серію вибухів із використанням саморобних вибухових пристроїв (СВП).

Київ

У столиці затримано двох місцевих мешканців, які намагалися закласти вибухівку поблизу однієї з військових частин. Організатор диверсії - арештант київського СІЗО, що раніше підпалив авто ЗСУ.

Перебуваючи за ґратами, він координував дії спільників через іншого рецидивіста та двох наркозалежних виконавців на волі.

Вінниця

На Житомирщині завербували 19-річного хлопця, якого згодом направили до Вінниці.

Фото: СБУ зірвала теракти проти ЗСУ в чотирьох містах (t.me/SBUkr)

Там він намагався закласти вибухівку біля житлового будинку, де мешкали родини українських військових. Агент був затриманий "на гарячому" під час встановлення СВП.

Дніпро

Подружжя агентів РФ планувало вбивство військового ЗСУ. Жінка втерлася в довіру до захисника, представившись сестрою його товариша, й домовилась про зустріч.

Перед "побаченням" вона попросила забрати речі "брата" - це була сумка з вибухівкою. Завдяки оперативній роботі СБУ вибухівку знешкодили, обох агентів затримано.

Рівне

Ще одного терориста затримали під час спроби підірвати авто військового. Зловмисник сховав СВП у салоні машини та встановив приховану камеру, щоби відстежити момент появи цілі. Підготовка теракту була зірвана.

Усі завербовані отримували завдання через Telegram-канали, які маскувалися під "вакансії" з легким заробітком. Зібрана доказова база свідчить про пряму координацію з російськими спецслужбами.

Що загрожує

Фігурантам інкримінують:

держзраду в умовах воєнного стану;

диверсію, вчинену організованою групою;

замах на теракт;

незаконне поводження з вибуховими речовинами.

Зловмисникам загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.