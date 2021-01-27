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"По ошибке": в Литве пациентке ввели пятикратную дозу COVID-вакцины

Автор: РБК-Украина

В Литве женщине ввели по ошибке пять доз вакцины от коронавируса. Инцидент произошел в одной из больниц города Мариямполе.

Об этом сообщил директор медицинского учреждения Мантаса Чесну, передает портал 15min.lt.

"Так получилось, что флакон с вакциной не разбавили и все пять доз, находящиеся в нем, ввели одному человеку. Это человеческий фактор. С пациенткой ничего плохого не случилось", - сказал Чесна.

По его словам, женщина, которой ввели препарат, чувствует себя хорошо, однако она ощущает сильную боль в месте укола.

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После инцидента врачи проконсультировались с Каунасской клиникой и представителями Pfizer, вакциной которой привили пациентку.

Отмечается, что из-за ошибки медиков в Мариямполе четыре человека не получили прививку. Расследование инцидента завершится 28 января.

Напомним, в Литве могут ввести иммунный паспорт для вакцинированных и больных COVID.

Ранее власти Литвы приняли решение приостановить вакцинацию от коронавируса препаратом производства компании Pfizer. Причиной этого стало нарушение нормы температурного режима при транспортировке.

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