ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

"По ошибке": в Литве пациентке ввели пятикратную дозу COVID-вакцины

Мариямполе, Среда 27 января 2021 20:25
"По ошибке": в Литве пациентке ввели пятикратную дозу COVID-вакцины
Фото: вакцинация (freepik)
Автор: РБК-Украина

В Литве женщине ввели по ошибке пять доз вакцины от коронавируса. Инцидент произошел в одной из больниц города Мариямполе.

Об этом сообщил директор медицинского учреждения Мантаса Чесну, передает портал 15min.lt.

"Так получилось, что флакон с вакциной не разбавили и все пять доз, находящиеся в нем, ввели одному человеку. Это человеческий фактор. С пациенткой ничего плохого не случилось", - сказал Чесна.

По его словам, женщина, которой ввели препарат, чувствует себя хорошо, однако она ощущает сильную боль в месте укола.

После инцидента врачи проконсультировались с Каунасской клиникой и представителями Pfizer, вакциной которой привили пациентку.

Отмечается, что из-за ошибки медиков в Мариямполе четыре человека не получили прививку. Расследование инцидента завершится 28 января.

Напомним, в Литве могут ввести иммунный паспорт для вакцинированных и больных COVID.

Ранее власти Литвы приняли решение приостановить вакцинацию от коронавируса препаратом производства компании Pfizer. Причиной этого стало нарушение нормы температурного режима при транспортировке.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире ЛитвавакцинацияКоронавирус

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь