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На всех пляжах Киева не рекомендуется купаться из-за кишечной палочки

Киев, Пятница 10 июля 2020 14:15
На всех пляжах Киева не рекомендуется купаться из-за кишечной палочки
Фото: пляж (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Индекс лактопозитивной кишечной палочки превышен

На всех пляжах Киева установлены желтые флаги. Это означает что купаться не рекомендуется из-за несоответствия воды требованиям.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Как отмечается в сообщении, на пляжах превышен индекс лактопозитивной кишечной палочки.

Эту ситуацию вызвали сильные дожди, которые были в последние дни. Во время таких осадков в водоемах всего мира наблюдаются подобные показатели воды. На возвращение показателей к нормативным потребуется 3-4 дня. Тогда ограничение будет снято, отметили в пресс-службе.

Директор по развитию зон рекреации КП "Плесо" Константин Пигуля отметил, что это не является загрязнением. Таким можно считать только попадание в воду патогенных веществ (нефти, химикатов и т.п.).

В течение 3-х дней специалисты КП "Плесо" проведут дополнительные анализы воды. Уже заказано повторное хлорирование водопроводной системы пляжей, рассказали в пресс-службе КГГА.

Напомним, что желтый флаг означает "не рекомендуем купаться", зеленый - "купание разрешено", красный - "купаться запрещено!".

Как сообщало РБК-Украина в Киеве провели санитарно-микробиологические и санитарно-химические исследования проб воды в местах массового отдыха населения и по результатам исследования кишечную палочку зафиксировали на 12 пляжах.

Напомним, отклонение показателей качества воды обнаружено на некоторых пляжах по всей Украине, из-за чего пляжи рекомендуется закрыть.

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