"Плімут" з голом Таловєрова шокував "Манчестер Сіті" в Кубку Англії (відео)

Кубок Англії, 1/8 фіналу

"Манчестер Сіті" – "Плімут" – 3:1

Голи: О'Райлі, 45+1, 76, де Брюйне, 90 – Таловєров, 38

MAXIIIIIIIIIIIIIIII



Maksym Talovierov heads in to give @Argyle the lead over Manchester City



Just look at the limbs in the away end #EmiratesFACup pic.twitter.com/i7wLGKsvKh