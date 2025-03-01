"Плімут" з голом Таловєрова шокував "Манчестер Сіті" в Кубку Англії (відео)

Кубок Англії, 1/8 фіналу

"Манчестер Сіті" – "Плімут" – 3:1

Голи: О'Райлі, 45+1, 76, де Брюйне, 90 – Таловєров, 38

MAXIIIIIIIIIIIIIIII



Maksym Talovierov heads in to give @Argyle the lead over Manchester City



Just look at the limbs in the away end #EmiratesFACup pic.twitter.com/i7wLGKsvKh — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 1, 2025

На шляху до 1/8 фіналу аутсайдер другого англійського дивізіону вибив два клуби АПЛ – "Брентфорд" та "Ліверпуль". Але жереб невтомно підкидав йому інших непростих суперників. Цього разу грати довелося хоч і з кризовим, але "Манчестер Сіті". До того ж, на його полі.

Молодші за класом гідно протистояли недавньому переможцю Ліги чемпіонів, а під завісу першого тайму взагалі шокували стадіон господарів, відкривши рахунок. Відзначився Таловєров: після розіграшу кутового український захисник замкнув подачу ударом головою. Забігаючи наперед, зазначимо, що це був єдиний гольовий шанс "Плімута" в матчі і команда його успішно реалізувала.

Правда радіти довелося недовго. На перерву суперники пішли вже за рівного рахунку, після того як у відповідь в компенсовані хвилини забив 19-рчний О'Райлі. А в другому таймі вищі за класом футболісти з Манчестера спокійно довели справу до перемоги. Спочатку дубль оформив О'Райлі, а крапку в матчі постави досвідчений де Брюйне. 3:1 – чергового дива не сталося.

Для Таловєрова гра проти "Сіті" стала сьомою в складі "Плімута" в усіх турнірах. А гол – вже другим за короткий термін перебування в Англії. Востаннє стільки за сезон українець забивав у складі чеського "Слована" з Лібереця у сезоні-2022/23. А в попередньому клубі – австрійському ЛАСКу він відзначився лише одного разу в 67-ми матчах.

Максим Таловєров відчув смак до голів у Англії (фото: x.com/Argyle)