Плевать, что о тебе подумают: Маша Ефросинина оторвалась с подружками в Париже

Маша Ефросинина отправилась в путешествие с подругами в столицы Франции
Маша Ефросинина устроила яркую поездку в Париж вместе с подругами и в городе романтики веселая компания уже успела устроить фотосети в знаковых местах. Популярная телеведущая рассказала своим поклонникам о фантастическом и эмоциональном трипе и призналась, что такие девичьи путешествия не могут сравниться ни с какими другими.
Украинская теледива не забывает также радовать поклонников снимками в стильных нарядах от известных брендов, устраивая настоящий показ моды.
Ефросинина также поделилась с фанами впечатлениями от поездки, в которой можно оторваться по полной.
В своем Instagram Маша в свободной белой футболке с забавным принтом в виде двух "морячков" под верхней одеждой живописно описала яркие будни вместе с подружками во французской столице и отметила, что такие туры - это совершенно специальный жанр человеческих отношений.
"Это, когда чувство свободы, себялюбия и любопытства возрастает в разы! Это, когда пьешь шампанское и нет бодуна! Это, когда сильно смешно и громко, и плевать, что о тебе подумают... Это, когда в заметках пополнение бьюти новинками, телефоном остеопата, названием крутого коллагена и бабушкиным рецептом от утренних припухлостей... Это галдеж в обувном! Это, когда все обязательно купили себе одинаковые джинсы", - пишет знаменитость.
Маша Ефросинина рассказала про путешествие в Париж (Фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Также Ефросинина в итоге дала веселую рекомендацию, проверенную на своем опыте: "будьте с девочками - будьте девочками".
В сети поклонники телеведущей вместе с ней радуются яркой поездке дружной компанией и желают океан счастливых впечатлений и добрых эмоций.
Фото: скрин комментариев instagram.com/mashaefrosinina
Ранее мы писали о том, что Маша Ефросинина показала редкое видео, на котором нарушила свои принципы.