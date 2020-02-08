Плевать, что о тебе подумают: Маша Ефросинина оторвалась с подружками в Париже

Маша Ефросинина устроила яркую поездку в Париж вместе с подругами и в городе романтики веселая компания уже успела устроить фотосети в знаковых местах. Популярная телеведущая рассказала своим поклонникам о фантастическом и эмоциональном трипе и призналась, что такие девичьи путешествия не могут сравниться ни с какими другими.

Украинская теледива не забывает также радовать поклонников снимками в стильных нарядах от известных брендов, устраивая настоящий показ моды.

Ефросинина также поделилась с фанами впечатлениями от поездки, в которой можно оторваться по полной.

В своем Instagram Маша в свободной белой футболке с забавным принтом в виде двух "морячков" под верхней одеждой живописно описала яркие будни вместе с подружками во французской столице и отметила, что такие туры - это совершенно специальный жанр человеческих отношений.

"Это, когда чувство свободы, себялюбия и любопытства возрастает в разы! Это, когда пьешь шампанское и нет бодуна! Это, когда сильно смешно и громко, и плевать, что о тебе подумают... Это, когда в заметках пополнение бьюти новинками, телефоном остеопата, названием крутого коллагена и бабушкиным рецептом от утренних припухлостей... Это галдеж в обувном! Это, когда все обязательно купили себе одинаковые джинсы", - пишет знаменитость.

Маша Ефросинина рассказала про путешествие в Париж (Фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Также Ефросинина в итоге дала веселую рекомендацию, проверенную на своем опыте: "будьте с девочками - будьте девочками".

В сети поклонники телеведущей вместе с ней радуются яркой поездке дружной компанией и желают океан счастливых впечатлений и добрых эмоций.

100% правда, такой обмен энергией и заряд космический;

Прекрасный пост! Пусть все мужчины почитают и поймут, почему девочкам так важно ездить отдыхать с девочками, и мы собираем девочек в короткие туры для перезагрузки, новых впечатлений и знакомств.

Какое счастье быть девочкой!

100%! Девочками это девочками, и пока ты это не попробуешь, то у тебя не вся радуга жизни;

Супер сказано, я заааааа!

Машуня, вы такая классная!

Спасибо вам за крутой конкурс;

Кайфового отдыха! Девичьи путешествия - это что-то с чем -то...

Я обязательно раз в год делаю себе такое путешествие! Мудрый муж с радостью поддерживает и отпускает меня в такие вылазки девочками;

Это же реальная возможность вернуться в детство! Тоже такое люблю!

Фото: скрин комментариев instagram.com/mashaefrosinina

Ранее мы писали о том, что Маша Ефросинина показала редкое видео, на котором нарушила свои принципы.