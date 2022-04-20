"Пленных в Попасной приказано убить": украинская разведка перехватила приказ войскам РФ

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Telegram-канал ГУР Минобороны .

Во время разговора военнослужащих РФ один из них приказывает оставить в живых украинского командира. В свою очередь других военных ВСУ он завуалированно требует убить.

"Старшего среди них оставить, остальных отпустить навсегда, навсегда отпустить, чтобы их никто никогда больше не видел, включая родных", – говорит неизвестный.

В разведке напомнили, что подобные казни являются откровенным военным преступлением и нарушением международного законодательства, не имеющим срока давности. ГУР гарантировало, что все военные преступники из РФ понесут наказание за свои действия.