"Пленных в Попасной приказано убить": украинская разведка перехватила приказ войскам РФ

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало аудиоперехват разговора российских оккупантов, которые собираются убить взятых в плен бойцов Вооруженных сил.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал ГУР Минобороны.
Во время разговора военнослужащих РФ один из них приказывает оставить в живых украинского командира. В свою очередь других военных ВСУ он завуалированно требует убить.
"Старшего среди них оставить, остальных отпустить навсегда, навсегда отпустить, чтобы их никто никогда больше не видел, включая родных", – говорит неизвестный.
В разведке напомнили, что подобные казни являются откровенным военным преступлением и нарушением международного законодательства, не имеющим срока давности. ГУР гарантировало, что все военные преступники из РФ понесут наказание за свои действия.
К слову, Вооруженные силы отразили 9 атак вражеских войск на территории Донецкой и Луганской областей.
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