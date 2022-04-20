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"Пленных в Попасной приказано убить": украинская разведка перехватила приказ войскам РФ

Новина українською →
Луганская область, Среда 20 апреля 2022 23:11
"Пленных в Попасной приказано убить": украинская разведка перехватила приказ войскам РФ Фото: Украинские военные (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало аудиоперехват разговора российских оккупантов, которые собираются убить взятых в плен бойцов Вооруженных сил.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал ГУР Минобороны.

Во время разговора военнослужащих РФ один из них приказывает оставить в живых украинского командира. В свою очередь других военных ВСУ он завуалированно требует убить.

"Старшего среди них оставить, остальных отпустить навсегда, навсегда отпустить, чтобы их никто никогда больше не видел, включая родных", – говорит неизвестный.

В разведке напомнили, что подобные казни являются откровенным военным преступлением и нарушением международного законодательства, не имеющим срока давности. ГУР гарантировало, что все военные преступники из РФ понесут наказание за свои действия.

К слову, Вооруженные силы отразили 9 атак вражеских войск на территории Донецкой и Луганской областей.

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