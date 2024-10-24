Плавучі електростанції в Україні: як забезпечать їх захист від обстрілу

Плавучі електростанції, які планується розмістити на Одещині, будуть захищені не лише засобами протиповітряної оборони.
Про це РБК-Україна повідомило джерело, знайоме з реалізацією цього проекту.
Співрозмовник видання запевнив, що встановлення плавучих електростанцій – це абсолютно реальний проект, який планується реалізувати вже найближчим часом.
Судна технічного флоту з генераторними установками (газопоршневими та/або газотурбінними) будуть розміщені в зонах, що знаходяться під серйозним захистом ППО. Окрім того, вони будуть не під українським прапором.
"ППО і те, що судна будуть не під українським прапором, має захистити їх від атак", – сказав співрозмовник видання.
Як повідомляло РБК-Україна, у вересні Кабінет міністрів затвердив заходи щодо організації встановлення газопоршневих та/або газотурбінних установок, розташованих на судах технічного флоту. НКРЕКП вже затвердила особливі умови підключення плавучих електростанцій до системи передачі на час воєнного стану. За оцінкою "Укренерго", плавучі електростанції можуть додати 250 МВт генерації електроенергії.
Торік у січні турецька компанія Karpowership підписала меморандум про намір відправити в Україну плавучі електростанції потужністю 500 МВт.
Також повідомлялося, що німецька компанія Siemens звернулася до уряду України з пропозицією щодо розміщення своїх плавучих електростанцій в акваторіях Одеси, Миколаєва, Ізмаїла.