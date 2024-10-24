Плавучі електростанції в Україні: як забезпечать їх захист від обстрілу

Співрозмовник видання запевнив, що встановлення плавучих електростанцій – це абсолютно реальний проект, який планується реалізувати вже найближчим часом.

Судна технічного флоту з генераторними установками (газопоршневими та/або газотурбінними) будуть розміщені в зонах, що знаходяться під серйозним захистом ППО. Окрім того, вони будуть не під українським прапором.

"ППО і те, що судна будуть не під українським прапором, має захистити їх від атак", – сказав співрозмовник видання.