Плавучі електростанції в Україні: як забезпечать їх захист від обстрілу

Плавучі електростанції, які планується розмістити на Одещині, будуть захищені не лише засобами протиповітряної оборони.

Про це РБК-Україна повідомило джерело, знайоме з реалізацією цього проекту.

Співрозмовник видання запевнив, що встановлення плавучих електростанцій – це абсолютно реальний проект, який планується реалізувати вже найближчим часом.

Судна технічного флоту з генераторними установками (газопоршневими та/або газотурбінними) будуть розміщені в зонах, що знаходяться під серйозним захистом ППО. Окрім того, вони будуть не під українським прапором.

"ППО і те, що судна будуть не під українським прапором, має захистити їх від атак", – сказав співрозмовник видання.