Платную вакцинацию будут проводить параллельно с государственной, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль уверен, что коммерческая вакцинация в Украине будет проводиться параллельно с государственной. Первые партии вакцины должны поступить в Украину не позднее февраля.

Об этом Шмыгаль заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, правительство сейчас ведет переговоры с шестью производителями вакцины. Они проходят финальную стадию клинических исследований.

"Мы являемся участниками всемирной инициативы COVAX, а также обращались ко всем нашим партнерам о необходимости поставки первых партий вакцины как можно скорее. Сейчас могу утверждать, что эти переговоры дали свой результат - у Украины будет вакцина не позднее февраля", - отметил Шмыгаль.

Премьер добавил, что сейчас есть возможность выбрать из трех вакцин. Они, скорее всего, будут в первых партиях поставки.

"Как только вакцины по ускоренной процедуре будут зарегистрированы в Украине, коммерческие предприятия немедленно получат возможность завозить эти вакцины в Украину. Дальше - это уже вопрос к таким компаниям, они также ведут свои переговоры и заключают договоры. Я убежден, что это будут параллельные процессы с государственной вакцинацией", - заявил Шмыгаль.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что рассчитывает на старт вакцинации в середине февраля. Начнут делать прививки препаратами Sinovac и Pfizer.

При этом в Минздраве отмечали, что возможность платной вакцинации появится не раньше второй половины 2021 года.