В платье со шлейфом и глубоким декольте: первые фото со свадьбы Тодоренко и Топалова

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Пара устроила романтический фотосет на балконе

Регина Тодоренко и Влад Топалов долго и тщательно готовились к важному в их жизни событию – 3 июля, в среду, пара сыграла пышную свадьбу в Сорренто. Ведущая и музыкант скромно расписались в октябре прошлого года, а уже в декабре стали счастливыми родителями сыночка Михаила, только вот масштабного торжества у молодоженов не было! Регина и Влад решили исправить эту оплошность и устроили свадьбу в Италии, пригласив звездных гостей: теледиву Лесю Никитюк, звезд шоу "Орел и Решка" Алину Астровскую и Марию Ивакову, бывшую коллегу Тодоренко по группе Real O, певицу и хореографа Елену Чирву и других. В Instagram уже появились первые фото Регины в свадебном платье и Влада в праздничном костюме.

Для торжества ведущая выбрала белоснежное платье с прозрачным, невесомым шлейфом от плечей, а также внушительным вырезом в области декольте. Ее волосы были собраны в элеганую прическу с хвостом, а в качестве аксессуаров выступали длинные серьги с камнями.

Влад же предпочел черные брюки, белый пиджак и рубашку, а дополнил образ элегантной "бабочкой".

Свадебная фотосессия Регины Тодоренко и Влада Топалова (instagram.com/starbom_com)

Свадебная фотосессия Регины Тодоренко и Влада Топалова (instagram.com/reginatodorenko2245)

За несколько дней до свадьбы музыкант рассказал о неприятном инциденте, случившемся с ним в аэропорту. Торжество оказалось буквально на грани срыва, ведь чемодан артиста с вещами просто не долетел до места назначения. В срочном порядке Влад начал искать свадебный наряд, и справился с задачей на ура!

Накануне, 2 июня, Влад и Регина организовали предпраздничный ужин на открытой террасе с видами на живописные итальянские окрестности.

К слову, утром 3 июля Регина устроила предсвадебную фотосессию. Во время бекстейджа со съемок она позировала в роскошных изысканных интерьерах.

Также взволнованная Регина Тодоренко призналась, что очень переживает и мечтает, чтобы ее свадьба прошла, словно в "романтической комедии".