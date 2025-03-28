Планував убивства військових в Чернігівській області: СБУ затримала агента ГРУ

Служба безпеки України затримала агента ГРУ, який планував вбивства українських військових на Чернігівщині. Зловмисник готував теракти за допомогою вибухових пристроїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

За даними слідства, чоловік планував використовувати саморобні вибухові пристрої та дрони-камікадзе для ліквідації українських військових. Затримали агента у листопаді 2024 року у Чернігові, після того, як він привернув увагу СБУ через проросійські коментарі у Telegram.

Зловмисник, 45-річний безробітний місцевий мешканець, підпалив військовий автомобіль і трансформаторну підстанцію "Укрзалізниці", а також готував удари по обласному центру.

Між іншим, його основними цілями були військові шпиталі та комплекси протиповітряної оборони.

Служба безпеки України засудила до 15 років тюремного ув'язнення агента російської військової розвідки, який готував замахи на українських військових на Чернігівщині.

Служба безпеки перервала його зв'язки з російськими спецслужбами і зірвала плани на теракти проти українських військових.

Суд визнав агента винним за двома статтями Кримінального кодексу України: