Планував убивства військових в Чернігівській області: СБУ затримала агента ГРУ
Служба безпеки України затримала агента ГРУ, який планував вбивства українських військових на Чернігівщині. Зловмисник готував теракти за допомогою вибухових пристроїв.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).
За даними слідства, чоловік планував використовувати саморобні вибухові пристрої та дрони-камікадзе для ліквідації українських військових. Затримали агента у листопаді 2024 року у Чернігові, після того, як він привернув увагу СБУ через проросійські коментарі у Telegram.
Зловмисник, 45-річний безробітний місцевий мешканець, підпалив військовий автомобіль і трансформаторну підстанцію "Укрзалізниці", а також готував удари по обласному центру.
Між іншим, його основними цілями були військові шпиталі та комплекси протиповітряної оборони.
Служба безпеки України засудила до 15 років тюремного ув'язнення агента російської військової розвідки, який готував замахи на українських військових на Чернігівщині.
Служба безпеки перервала його зв'язки з російськими спецслужбами і зірвала плани на теракти проти українських військових.
Суд визнав агента винним за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
- ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).
Нагадаємо, що в Одесі затримано агентку Головного розвідувального управління (ГРУ), яка готувала схрони для терактів. Після повернення в місто, зрадниця намагалася закласти частини саморобного вибухового пристрою у схованку біля портової інфраструктури.
Однак на цьому етапі її затримали контррозвідники СБУ, вилучивши частину вибухового пристрою.
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