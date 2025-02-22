Планували теракти у ТЦК. СБУ викрила завербованих через Telegram агентів ФСБ

В Центрі пояснили, що 27-річний наркозалежний мешканець Київської області та його співмешканка шукали "легкі" гроші на Telegram-каналах. Там з ними на звʼязок вийшли працівники російського ФСБ. Вони дали завдання виготовити вибухівку та підірвати пункт базування місцевих підрозділів поліції, ТЦК або прокуратури. Співробітники СБУ завчасно викрили агентів, задокументували їхні контакти з російською спецслужбою та підготовку до терактів.

Наразі зловмисники перебувають під вартою і їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.