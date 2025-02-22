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Планували теракти у ТЦК. СБУ викрила завербованих через Telegram агентів ФСБ

Україна, Субота 22 лютого 2025 19:53
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Планували теракти у ТЦК. СБУ викрила завербованих через Telegram агентів ФСБ Фото: СБУ викрила завербованих через Telegram агентів ФСБ (facebook.com SecurSerUkraine)
Автор: Каріна Левицька

СБУ викрила агентів ФСБ, які через Telegram намагалися завербувати місцевих жителів для здійснення терактів в Київській області. Зловмисники планували вибухи на об'єктах правоохоронців та прокуратури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (SPRAVDI).

В Центрі пояснили, що 27-річний наркозалежний мешканець Київської області та його співмешканка шукали "легкі" гроші на Telegram-каналах. Там з ними на звʼязок вийшли працівники російського ФСБ. Вони дали завдання виготовити вибухівку та підірвати пункт базування місцевих підрозділів поліції, ТЦК або прокуратури. Планували теракти у ТЦК. СБУ викрила завербованих через Telegram агентів ФСБСпівробітники СБУ завчасно викрили агентів, задокументували їхні контакти з російською спецслужбою та підготовку до терактів.

Наразі зловмисники перебувають під вартою і їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що в Київській області Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань затримали російського агента, який передавав ФСБ РФ дані про колишніх ув'язнених, що воюють на боці України.

Крім того, у Одесі правоохоронці затримали ще одного агента ФСБ, який здійснював шпигунство за українськими кораблями, які патрулюють Чорноморську акваторію.

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