Планували теракти у ТЦК. СБУ викрила завербованих через Telegram агентів ФСБ

СБУ викрила агентів ФСБ, які через Telegram намагалися завербувати місцевих жителів для здійснення терактів в Київській області. Зловмисники планували вибухи на об'єктах правоохоронців та прокуратури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (SPRAVDI).