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Планували одразу чотири вибухи. СБУ розкрила подробиці терактів, які готувало ГРУ РФ в Києві

Фото: СБУ розповіла подробиці терактів, які готувала РФ у Києві на 9 травня (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталія Гурковська

СБУ затримала групу агентів російського ГРУ, яка планувала серію терактів у Києві до 9 травня. Вони вже встигли закласти вибухівку в будівельних гіпермаркетах та кафе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Контррозвідка СБУ запобігла чотирьом терактам у Києві, які мали відбутися 9 травня. У результаті багатоетапної спецоперації у столиці затримано агентів російського гру, які встановлювали вибухові пристрої в будівельних гіпермаркетах відомої мережі та біля одного із кафе", - йдеться у повідомленні.

Вибухівка була замаскована

За наявними даними, саморобні вибухові пристрої були замасковані в упаковки з-під чаю. Вони складалися із таймера, детонатора і пластичної вибухівки із запалювальною сумішшю, яка мала спричинити масштабні пожежі. 

За задумом російської спецслужби, вибухівка повинна була здетонувати у пікові години відвідуваності гіпермаркетів, щоб завдати максимальної шкоди цивільному населенню. Крім того, її планували розмістити серед легкозаймистих матеріалів - щоб таку пожежу не вдалося швидко ліквідувати.

 

Теракт біля кафе

Ще один теракт мав відбутися біля популярного київського кафе. Російські агенти хотіли закласти вибухові пристрої у запарковану поруч автівку.

"Плануючи ці теракти, російські спецслужби вкотре продемонстрували свою злочинну суть. Ми спрацювали на випередження і вчасно зірвали плани ворога. Кожен крок злочинців задокументовано - їх чекає заслужене покарання. Як і кожного, хто намагається працювати на користь рф. Символічно, що дати, до яких росіяни хочуть приурочити свої теракти, поступово стають символом провалу їхніх спецслужб", - заявив голова СБУ Василь Малюк.

Що відомо про куратора терактів

Контррозвідка Служби безпеки встановила, що куратором терактів РФ був співробітник ГРУ Юрій Сизов, який проходить службу у військовій частині №92154.

Він особисто давав вказівки завербованим агентам і навіть записав відеоінструкцію із встановлення вибухового пристрою в одному з магазинів цієї ж мережі у московській області. 

СБУ тривалий час слідкувала за його діяльністю і покроково документувала злочинні дії агентури. 

Не перша диверсія на рахунку

Зокрема, Юрій Сизов відповідав ще за проведення диверсії в Україні, яка мала відбутися на Львівщині у лютому 2024 року. Тоді СБУ також зіграла на випередження і запобігла вибухам. 

Зараз Служба безпеки встановила увесь ланцюжок цієї мережі, включаючи агентурно-бойові групи, контрабандистів, які доставляли вибухівку із території РФ, а також безпосередніх виконавців теракту: їх затримали на гарячому, коли ті встановлювали вибухові пристрої в третьому гіпермаркеті. 

Наразі затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених ними злочинів, зокрема за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ст. 111 (державна зрада);
  • ⁠ст. 113 (диверсія);
  • ⁠ст. 258 (терористичний акт). 

Їм загрожує довічне ув’язнення. 

Як повідомлялось, російське ГРУ планувало провести теракти у Києві на 9 травня. Служба безпеки України запобігла провокаціям.

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