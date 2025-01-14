UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

Планувала теракт проти підрозділу військової служби правопорядку, затримано зрадницю

Фото: планувала теракт проти підрозділу військової служби правопорядку, затримано зрадницю (t.me/SBUkr)
Автор: Сергій Пишкін

В Одеській області затримано 21-річну зрадницю, яка готувала теракт біля адміністративної будівлі підрозділу Збройних сил України (ЗСУ) та припаркованого поруч автомобіля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Що сталось 

Зрадницею виявилась 21-річна мешканка прифронтового міста Костянтинівка Донецької області, яку завербували двоє представників російських спецслужб. За їхньою вказівкою дівчина повинна були прибути до Одеської області та орендувати там квартиру, в якій пізніше й було виготовлено вибухівку. 

 

Фото: планувала теракт проти підрозділу військової служби правопорядку, затримано зрадницю (t.me/SBUkr)

"Основою для вибухового пристрою був пластид, який вона забрала із заздалегідь підготовленої схованки. При цьому для здійснення максимального ураження агентка начинила його гайками, а для дистанційної детонації - спорядила мобільний телефон", - додає СБУ. 

Зрадницю було затримано одразу після закладання засобів ураження. 

Що загрожує 

Відповідно до ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб), дівчині загрожує 12 років тюрми

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як 14 грудня у Дніпрі стався вибух біля будівлі територіального центру комплектування (ТЦК), внаслідок чого загинув військовий. Через декілька годин правоохоронці затримали безпосереднього виконавця злочину - 37-річного місцевого жителя, який працював на спецслужби РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниОдеса