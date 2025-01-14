Що сталось

Зрадницею виявилась 21-річна мешканка прифронтового міста Костянтинівка Донецької області, яку завербували двоє представників російських спецслужб. За їхньою вказівкою дівчина повинна були прибути до Одеської області та орендувати там квартиру, в якій пізніше й було виготовлено вибухівку.

Фото: планувала теракт проти підрозділу військової служби правопорядку, затримано зрадницю (t.me/SBUkr)

"Основою для вибухового пристрою був пластид, який вона забрала із заздалегідь підготовленої схованки. При цьому для здійснення максимального ураження агентка начинила його гайками, а для дистанційної детонації - спорядила мобільний телефон", - додає СБУ.

Зрадницю було затримано одразу після закладання засобів ураження.

Що загрожує

Відповідно до ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб), дівчині загрожує 12 років тюрми.