Планувала теракт проти підрозділу військової служби правопорядку, затримано зрадницю
В Одеській області затримано 21-річну зрадницю, яка готувала теракт біля адміністративної будівлі підрозділу Збройних сил України (ЗСУ) та припаркованого поруч автомобіля.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).
Що сталось
Зрадницею виявилась 21-річна мешканка прифронтового міста Костянтинівка Донецької області, яку завербували двоє представників російських спецслужб. За їхньою вказівкою дівчина повинна були прибути до Одеської області та орендувати там квартиру, в якій пізніше й було виготовлено вибухівку.
Фото: планувала теракт проти підрозділу військової служби правопорядку, затримано зрадницю (t.me/SBUkr)
"Основою для вибухового пристрою був пластид, який вона забрала із заздалегідь підготовленої схованки. При цьому для здійснення максимального ураження агентка начинила його гайками, а для дистанційної детонації - спорядила мобільний телефон", - додає СБУ.
Зрадницю було затримано одразу після закладання засобів ураження.
Що загрожує
Відповідно до ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб), дівчині загрожує 12 років тюрми.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як 14 грудня у Дніпрі стався вибух біля будівлі територіального центру комплектування (ТЦК), внаслідок чого загинув військовий. Через декілька годин правоохоронці затримали безпосереднього виконавця злочину - 37-річного місцевого жителя, який працював на спецслужби РФ.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.