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Планувала теракт проти підрозділу військової служби правопорядку, затримано зрадницю

Вівторок 14 січня 2025 10:47
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Планувала теракт проти підрозділу військової служби правопорядку, затримано зрадницю Фото: планувала теракт проти підрозділу військової служби правопорядку, затримано зрадницю (t.me/SBUkr)
Автор: Сергій Пишкін

В Одеській області затримано 21-річну зрадницю, яка готувала теракт біля адміністративної будівлі підрозділу Збройних сил України (ЗСУ) та припаркованого поруч автомобіля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Що сталось

Зрадницею виявилась 21-річна мешканка прифронтового міста Костянтинівка Донецької області, яку завербували двоє представників російських спецслужб. За їхньою вказівкою дівчина повинна були прибути до Одеської області та орендувати там квартиру, в якій пізніше й було виготовлено вибухівку.

Фото: планувала теракт проти підрозділу військової служби правопорядку, затримано зрадницю (t.me/SBUkr)

"Основою для вибухового пристрою був пластид, який вона забрала із заздалегідь підготовленої схованки. При цьому для здійснення максимального ураження агентка начинила його гайками, а для дистанційної детонації - спорядила мобільний телефон", - додає СБУ.

Зрадницю було затримано одразу після закладання засобів ураження.

Що загрожує

Відповідно до ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб), дівчині загрожує 12 років тюрми.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як 14 грудня у Дніпрі стався вибух біля будівлі територіального центру комплектування (ТЦК), внаслідок чого загинув військовий. Через декілька годин правоохоронці затримали безпосереднього виконавця злочину - 37-річного місцевого жителя, який працював на спецслужби РФ.

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