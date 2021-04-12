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План вакцинации и доверие украинцев к прививкам: в Раде хотят заслушать Степанова

Новина українською → Украина, Понедельник 12 апреля 2021 11:28
План вакцинации и доверие украинцев к прививкам: в Раде хотят заслушать Степанова Фото: Максим Степанов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Главу Министерства здравоохранения Максима Степанова хотят заслушать в Верховной раде в пятницу, 16 апреля. Речь идет о его докладе на часе вопросов к правительству.

Об этом заявил заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в ходе согласительного совета парламента.

"Будет справедливо на часе вопросов к правительству заслушать снова господина Степанова по вопросу видоизменения или усовершенствования национального плана вакцинации, чтобы он доложил нам, что происходит с этими дополнительными партиями вакцин... и что делается для того, чтобы повысить доверие населения к вакцинации", - подчеркнул нардеп.

Напомним, сегодня Степанов заявил, что еще более 12 тысяч новых случаев коронавируса в Украине выявили за минувшие сутки, 10 апреля. Также за сутки сделали немногим более 4 тысяч прививок от COVID.

Как писало РБК-Украина, ранее сообщалось, что летом в крупных городах Украины могут появиться вакцинальные центры.

А главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что украинский офис компании AstraZeneса затягивает с подачей заявки на регистрацию вакцины от COVID-19. Это задерживает поставки вакцины в Украину.

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