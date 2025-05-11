Пияцтво, бійки й домагання: перехоплена розмова викрила дебоші солдатів РФ у тилу

"Російське прикордоння продовжує сповна відчувати на собі що таке російська армія. І ми зараз навіть не про авіабомби, які скидають на голови своїм же мирним жителям ТСК РФ, а про те, як поводяться путінські військові в тилу", - зауважили в центрі.

У новому перехопленні, оприлюдненому проєктом "Хочу жить", військовослужбовець РФ розповів знайомій мешканці Бєлгородщини, що його товариші по службі їздять за горілкою на танку, на що та відповіла, що і в її селі, і в сусідніх населених пунктах таке відбувається практично щодня. Солдати напиваються і поводяться неналежним чином.

"Напилися і баб шукали по Бубновому! Молоденьких дівчаток їм треба... Так там люди "караул!" кричали... Вони що хочуть, те й роблять. П'яні лазять по селу, б'ються просто в людей на очах", - розповіла росіянка.

Російські військові, за її словами, почуваються повністю безкарно.

"П’яні вештаються по селу - і по Халані, і тут по Піщаному. Б’ються просто на очах у людей", - додала вона.

Як приклад їхнього "культурного дозвілля" вона згадує епізод, коли п’яні військові "на все Піщане хором співали "Катюшу".

Натомість російський військовий, з яким говорить жінка, сам наразі перебуває в тилу після поранення й, за його словами, займається ремонтом техніки. Він скаржиться на ситуацію на фронті.

"Захоплення ніякого немає… Ще не вистачало, щоб знову туди загнали", - повідомив він.

У проєкті "Хочу жить" зазначили, що наразі мешканці російського прикордоння на власному досвіді змогли переконатись, що таке "захист" від російської армії.

За їх словами, йдеться не лише про бомбардування, коли ВКС РФ скидають авіабомби на голови власних громадян, а й про повсякденну поведінку п’яних і розгнузданих військових у тилу.