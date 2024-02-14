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На півночі та півдні дощитиме, а на заході попереджають про туман: погода на завтра

Фото в Україні, завтра, на півночі та півдні дощитиме (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 15 лютого, очікується невеликий дощ на північному сході України та півдні. Попереджають про туман у західних областях.

"Хмарно з проясненнями. Невеликий дощ, на північному сході країни помірний дощ з мокрим снігом, у західних, Житомирській, Вінницькій, Донецькій та Луганській областях без опадів", - пише пресслужба.

Вночі та вранці у західних областях місцями туман.

Вітер очікується північно-західний, на Лівобережжі - східний, 5-10 м/с.

Температура:

  • на заході коливатиметься від -1 до +3 вночі й від +1 до +7 вдень;
  • на півночі коливатиметься від +1 до +3 вночі й від +1 до +3 вдень;
  • на півдні коливатиметься від +3 до +6 вночі й від +6 до +9 вдень;
  • на сході коливатиметься від -1 до +3 вночі й від +1 до +5 вдень.

Фото: погода на 15 лютого (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Києві та області

"Хмарно з проясненнями. Невеликий дощ (вдень місцями). Вітер північно-західний, 5-10 м/с", - пише пресслужба.

Очікується, що температура в Київській області протягом доби становитиме від 0 до +4. Тим часом у Києві протягом доби коливатиметься від +1 до +3. 

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Погода в Україні