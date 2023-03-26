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На півночі Німеччини сталася стрілянина, є жертви

Фото: На півночі Німеччини сталася стрілянина (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У німецькому місті Гамбург сталася стрілянина. Унаслідок події загинуло двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Інцидент стався в районі Лангенхорн. На місце події прибуло понад два десятки машин.

Прокуратура Гамбурга повідомила, що один із загиблих, імовірно, є ймовірним стрільцем. Він зробив кілька пострілів в іншого чоловіка, а потім направив зброю на себе.

Поліція повідомила, що вони завершили первинне реагування і тепер розслідують інцидент. Офіцери виявили двох мертвих чоловіків на доріжці між двома житловими будинками. Обидва, як кажуть, померли від вогнепальних поранень миттєво.

Стрілку було 50 років, а його жертві - 42 роки. Чоловіки були знайомі, зазначили правоохоронці.

Нагадаємо, 9 березня не менше семи людей загинули внаслідок стрілянини в німецькому Гамбурзі. Також щонайменше вісім людей отримали поранення.

За даними МЗС України, тоді внаслідок стрілянини дістала поранення громадянка України.

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Стрілянина в Німеччині